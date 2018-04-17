23 странные находки, которые захочется рассмотреть поближе
Вам доводилось находить живые монетки или голубые оливки? Герои подборки поделились своими любопытными находками: некоторые из них вызывают улыбку, другие — удивление, а некоторые — жгучее желание разобраться, что здесь вообще происходит.
AdMe.ru собрал для вас фото интересных и необычных находок, поджидающих на каждом углу: в магазине, на пляже, на рынке или на работе. В конце вас ждет невероятно красивый бонус.
1. «Нашел странный синий плод на нашем городском рынке. Его называют „голубые оливки“»
2. «Живая» монетка, найденная на пляже
3. «Увидел такую картину в парке»
4. Это не камни, а лягушки
5. «Нашел на работе сосульку. Для сравнения, мой рост — 1,83 м»
6. «Нашел в подвале бабушки и дедушки старую содовую»
7. «Сегодня отправился в Южный Централ и увидел невероятную систему безопасности!»
8. «Нашел на пляже. Кто-нибудь знает, что это?»
9. Когда нашел необычного тигра в зоопарке
10. Лист выглядит как работа ювелира
11. «Нашел у дедушки дома. У кого-нибудь есть догадки, для чего это?»
12. «Отец нашел во дворе ветку, которая вросла сама в себя»
13. «Вчера в местном магазине нашел странную туалетную бумагу»
14. Бутылка колы 1941 года, которую ни разу не открывали
15. Огромная бабочка на окне в Южной Каролине
16. «Нашел на работе забавный большой стул»
17. «Что-то невероятное обнаружил в гараже моего деда»
18. «Нашел эту мини-тележку возле ресторана»
19. «Во время прогулки в лесу нашел вот такую бутылку с мхом»
20. Это яйца колибри
21. «Сегодня утром нашел божью коровку — альбиноса»
22. «Увидел этот пузырь в паутине. Не совсем уверен, как это произошло, но выглядит круто»
23. «Нашел этого уставшего шмеля, дал ему сладкого сиропа. Он выпил все и улетел»
24. Когда находишь окно, в котором твои перчатки выглядят по-разному
Бонус: когда на руку садится такая бабочка, невольно задерживаешь дыхание
А какие интересные вещицы находили вы?
Фото на превью Itoldyouyouwouldregret / Imgur