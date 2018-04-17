23 странные находки, которые захочется рассмотреть поближе

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Вам доводилось находить живые монетки или голубые оливки? Герои подборки поделились своими любопытными находками: некоторые из них вызывают улыбку, другие — удивление, а некоторые — жгучее желание разобраться, что здесь вообще происходит.

AdMe.ru собрал для вас фото интересных и необычных находок, поджидающих на каждом углу: в магазине, на пляже, на рынке или на работе. В конце вас ждет невероятно красивый бонус.

1. «Нашел странный синий плод на нашем городском рынке. Его называют „голубые оливки“»

2. «Живая» монетка, найденная на пляже

3. «Увидел такую картину в парке»

4. Это не камни, а лягушки

5. «Нашел на работе сосульку. Для сравнения, мой рост — 1,83 м»

6. «Нашел в подвале бабушки и дедушки старую содовую»

7. «Сегодня отправился в Южный Централ и увидел невероятную систему безопасности!»

8. «Нашел на пляже. Кто-нибудь знает, что это?»

9. Когда нашел необычного тигра в зоопарке

10. Лист выглядит как работа ювелира

11. «Нашел у дедушки дома. У кого-нибудь есть догадки, для чего это?»

12. «Отец нашел во дворе ветку, которая вросла сама в себя»

13. «Вчера в местном магазине нашел странную туалетную бумагу»

14. Бутылка колы 1941 года, которую ни разу не открывали

15. Огромная бабочка на окне в Южной Каролине

16. «Нашел на работе забавный большой стул»

17. «Что-то невероятное обнаружил в гараже моего деда»

18. «Нашел эту мини-тележку возле ресторана»

19. «Во время прогулки в лесу нашел вот такую бутылку с мхом»

20. Это яйца колибри

21. «Сегодня утром нашел божью коровку — альбиноса»

22. «Увидел этот пузырь в паутине. Не совсем уверен, как это произошло, но выглядит круто»

23. «Нашел этого уставшего шмеля, дал ему сладкого сиропа. Он выпил все и улетел»

24. Когда находишь окно, в котором твои перчатки выглядят по-разному

Бонус: когда на руку садится такая бабочка, невольно задерживаешь дыхание

А какие интересные вещицы находили вы?