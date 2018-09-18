23 человека, которые постигли дзен и решили больше не напрягаться на работе

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Согласитесь, бывает же так: работаешь, работаешь, и вдруг словно какой-то выключатель внутри поворачивается. Настроение творить и приносить пользу пропадает, поэтому приходится врубать автопилот и просто механически выполнять свои прямые обязанности. Но часто мы совершенно не задумываемся, к каким последствиям это может привести.

AdMe.ru стало интересно, насколько далеко могут зайти люди, неожиданно охладевшие к своей работе. И оказалось, что их способности поистине безграничны.

1. «Мою сестру слегка удивила сервировка картошки фри в этом ресторанчике мексиканской кухни»

2. Этот шкаф был на выставочном стенде магазина, в котором продавались «умные» вещи для дома

3. «Я запускал дрон и с воздуха заметил вот такое футбольное поле»

4.«Босс, мы установили вентиляционную трубу»

5. Правильно надеть вещи на манекен — это тоже искусство

6. Когда переводишь названия блюд для меню и забываешь переключить раскладку на клавиатуре

7. Рабочие проводили косметический ремонт и просто положили слой краски поверх жевательной резинки

8. Лучшая гидроизоляция для провода

9. Когда строители не задумались о том, как нелегко будет открыть дверь изнутри. И обо всем остальном тоже не задумались

10. «Вот так проводится ремонт выбоин на дорогах в нашем городке»

11. Обозначить разметкой край тротуара? Да не вопрос!

12. Вряд ли прогулка по такой дорожке доставит вам удовольствие

13. «Просто лестница в моем университете»

14. Интересно, зачем они разместили вывеску именно на этой стене?

15. По крайней мере, кончики пальцев всегда будут чистыми

16. Эй, ребята, вы туалет забыли достроить!

17. «На работе установили новую раковину в мужской душевой. В ней есть что-то подозрительное»

18. Вот так выглядит пожарная лестница в этом здании

19. А вот ссылка в самой обычной бумажной книге

«Кликните здесь, чтобы прочитать текст в вашем приложении Kindle».

20. Вы еще помните, на какой этаж собирались поехать?

21. - Какой здесь номер? - А какой вам больше нравится?

22. Так выглядит ванная комната Гудини

23. Лестница готова! И, главное, все точно по проекту

А вам приходилось сталкиваться с подобными «шедеврами»? Расскажите, а лучше покажите, как они выглядели.