23 ностальгические картинки со звуками, вкусами и ощущениями, которые сохранили наше детство, пока мы взрослели

«А помнишь?» С этой фразы обычно начинается долгий и приятный обмен воспоминаниями между друзьями детства. Нет способа проще найти общий язык со сверстниками, чем вместе вспомнить похожие истории из прошлого. Например, о том, каким теплым был хлеб из пекарни. Или как после школы до глубокой ночи играли во дворе в «Казаки-разбойники». И еще много чего другого.

Мы в AdMe.ru очень трепетно относимся к воспоминаниям и уверены, что ценность этих фотографий обязательно поймут те, кто проживал такие же моменты. Осторожно, возможен приступ неконтролируемой ностальгии.

«У нас в поселке сохранилась печь в хлебопекарне еще с советских времен. Вкус у хлеба тот самый, из детства. Теперь, когда иду с работы пешком, всегда покупаю буханку»

«Один только взгляд на это райское место способен вызвать счастливую улыбку у всех, кто в 90-е проводил лето так же, как я»

«Дверь в детство»

«Так выглядят куклы Барби моего детства»

Здесь легко было потерять счет времени

В черных очках с дырочками можно хоть всю ночь! © Tausogar1 / Pikabu

Десерт, вкус которого сложно забыть

«Старый распашной лифт Никопольского завода 60-х годов в жилой 9-этажке»

Я даже услышал, как он кнопки выбивает. © razmetka1488 / Pikabu

«Я в 8 лет смотрю „Зачарованных“ и „Сабрину — маленькую ведьму“ по СТС. Лучшее время дня»

Приглашение на миссию. Или какой-то воин потерял свое оружие

А дальше все как в тумане, когда пришел в себя, стоял на пустыре и все враги — кусты крапивы — были повержены. © Marmatus / Pikabu

Гамбургер из детства

Макнуть краюху «Дарницкого» в домашний мед да запить литром парного деревенского молока... Вот это жизнь была в деревне, как сейчас помню. А еще в августе берешь с собой соль в спичечном коробке, и на огород к бабуле. А там помидорки созрели, огурцы налились, лучок зеленый. Эх, ностальгия. © Zolendron / Pikabu

«Эта игрушка в детстве сопровождала меня на все банные процедуры»

«Отдал мне бывший коллега, переезжая в другой город, контейнер со всяким барахлом. И попалась мне такая коробочка. Открыл ее — изумлению не было предела. Вот что было внутри»

«Нашел свой старый будильник»

«В начале 2000-х все хотели быть загорелыми блондинками, как Бритни. Мой секрет был прост: одно лето в деревне, и осенью сам себя не узнаешь»

«Веранда нагрета солнцем, и тюль развевается на ветру. Прямо как сейчас ощущаю»

«Нашел фотографию моей старой спальни начала 2000-х годов. Столько ностальгии на одном фото»

«Даже не завидуйте! Нашла дома свои детские сокровища, и сразу комбо: наклейки из Hubba Bubba и киндеры»

«У всех же был такой книжный шкаф? Гайдар, Маяковский, Бунин и Хмелевская. А еще „Поющие в терновнике“ и „Унесенные ветром“»

«Разгребал хлам в гараже и наткнулся на коробки из-под обуви. А там... Утиль, конечно, уже, но столько воспоминаний»

«У меня вот мама в гараже нашла мое богатство. Кажется, каждую на вкус помню!»

«Это, конечно, не сравнится с самодельными анкетами в тетрадках. Там можно было придумывать любые вопросы»

«Разбирали шкаф с одеждой. В старом пиджаке нашли это. Как сказала свекровь, в нем ее родственник женился и после свадьбы никогда больше костюм не надевал»

«Откатился в прошлое»