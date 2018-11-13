23 фото от людей, у которых каждый день — понедельник
Выходя утром из дома, никогда не знаешь, что с тобой случится в следующий момент. Например, герои сегодняшней подборки лишились обеда из-за нападения птицы. А еще потеряли дорогой телефон и утопили водонепроницаемую камеру. В общем, сделали все возможное, чтобы раз и навсегда исчерпать лимит неудач.
AdMe.ru нашел фото от людей, которых можно назвать как угодно, но только не счастливчиками.
«Заказал в ресторане салат „Цезарь“»
Похоже, кому-то придется купить новый стол. И новый компьютер
Надеемся, он просто шутит
Операция «Картошка фри» провалилась на начальном этапе
Драма в трех действиях: «Налил кофе в чашку. Услышал странный звук. Кофе повсюду»
«Купил телескоп: ожидание vs реальность»
Когда котик решил внести правки в твою работу
«Жена рассчитывала, что сковородка будет немного больше»
Уровень крутости: орех всемогущий
«Думал, что это капли для глаз. Оказалось, мятный освежитель дыхания»
Когда песик решил внести свою лепту в дизайн интерьера
«Никогда не думал, что буду владельцем не только дома, но и озера»
«Моя водонепроницаемая камера утонула, но оставила мне на память последний кадр»
«В таком виде доставили лимонный пирог, который я заказала ко дню рождения отца»
Все, что нужно знать о взрослой жизни
«Курьер оставил мою посылку перед гаражной дверью»
«Мой парень решил открыть банку кукурузы к обеду. На второй банке он все еще был полон надежд. На третьей „кукурузе“ он уже был близок к нервному срыву»
«Цельнозерновая кукуруза».
Если когда-нибудь будет создана школа коварства, этот парень должен ее возглавить
«Я просто готовил курицу, когда в духовке что-то взорвалось»
«Продавец положил мой пончик глазурью вниз»
Почти получилось
«Коллега сказал, что все должны прийти в офис в маскарадных костюмах. Я оделся как капитан Кирк из „Звездного пути“, а все остальные пришли в обычной одежде»
«Белка устроила склад под капотом моей машины»
А как прошел ваш день?
Фото на превью pb7555 / reddit