23 фото от людей, у которых каждый день — понедельник

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Выходя утром из дома, никогда не знаешь, что с тобой случится в следующий момент. Например, герои сегодняшней подборки лишились обеда из-за нападения птицы. А еще потеряли дорогой телефон и утопили водонепроницаемую камеру. В общем, сделали все возможное, чтобы раз и навсегда исчерпать лимит неудач.

AdMe.ru нашел фото от людей, которых можно назвать как угодно, но только не счастливчиками.

«Заказал в ресторане салат „Цезарь“»

Похоже, кому-то придется купить новый стол. И новый компьютер

Надеемся, он просто шутит

Операция «Картошка фри» провалилась на начальном этапе

Драма в трех действиях: «Налил кофе в чашку. Услышал странный звук. Кофе повсюду»

«Купил телескоп: ожидание vs реальность»

Когда котик решил внести правки в твою работу

«Жена рассчитывала, что сковородка будет немного больше»

Уровень крутости: орех всемогущий

«Думал, что это капли для глаз. Оказалось, мятный освежитель дыхания»

Когда песик решил внести свою лепту в дизайн интерьера

«Никогда не думал, что буду владельцем не только дома, но и озера»

«Моя водонепроницаемая камера утонула, но оставила мне на память последний кадр»

«В таком виде доставили лимонный пирог, который я заказала ко дню рождения отца»

Все, что нужно знать о взрослой жизни

«Курьер оставил мою посылку перед гаражной дверью»

«Мой парень решил открыть банку кукурузы к обеду. На второй банке он все еще был полон надежд. На третьей „кукурузе“ он уже был близок к нервному срыву»

«Цельнозерновая кукуруза».

Если когда-нибудь будет создана школа коварства, этот парень должен ее возглавить

«Я просто готовил курицу, когда в духовке что-то взорвалось»

«Продавец положил мой пончик глазурью вниз»

Почти получилось

«Коллега сказал, что все должны прийти в офис в маскарадных костюмах. Я оделся как капитан Кирк из „Звездного пути“, а все остальные пришли в обычной одежде»

«Белка устроила склад под капотом моей машины»

А как прошел ваш день?