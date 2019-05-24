23 доказательства того, что отношения — это настоящее поле боя

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Идеальные семьи со счастливыми улыбками на лицах и чистотой вокруг бывают разве что в рекламе майонеза. В жизни отношения — это вечная война за место на кровати или на полке в ванной комнате, перекладывание друг на друга бытовых обязанностей и взаимные подколы.

Мы в AdMe.ru считаем, что без трудностей даже самым любящим парам было бы скучно. И неважно, встречаетесь ли вы пару месяцев или женаты уже 20 лет, партнер всегда найдет, какой еще новый фокус можно выкинуть.

«Моя подруга использовала спрей для загара вечером, а наутро он отпечатался на ноге ее парня»

«Девушка говорит, что у меня слишком много видеоигр. Я просто отправил ей это фото»

«Почему женщина всегда занимает до 90 % кровати, даже если она размером с шестиклассницу?»

«Моя невеста поскользнулась и упала, когда шла к алтарю. Меня сфотографировали именно в этот момент»

«Я попросила мужа укрыть ребенка от дождя, и вот что он сделал»

«Супруга собрала детей в летний лагерь, упаковав все вещи в отдельные пакеты и подписав каждый. Похоже, я женат на сумасшедшей»

«Попросила парня принести мне мороженое-сэндвич. Ну сколько же эти приколы будут продолжаться?»

Легко быть волшебником, когда жена гуманитарий

«Попросила парня принести мне маленькую миску хлопьев»

Только представьте его полное ужаса выражение лица, когда он понял, что сказал

«Подружка стащила мой свитер, поэтому я украл ее прикид»

«Моя девушка знает, что я люблю всякие носки. Так что на нашу годовщину она подарила мне пару со своим изображением»

«И я вынужден с этим мириться»

Вот почему не все девушки могут выкладывать красивые фото в инстаграм

«Мы купили новую корзину для белья, но он все еще бросает одежду на пол»

«Моя девушка выломала защиту на корпусе ноутбука, чтобы вентилятор лучше работал»

«Выходные на острове. А этот странный парень позади — мой бойфренд»

«Так моя девушка складывает кусочек пиццы, прежде чем съесть его»

Когда ты знаешь все о компромиссах

«Он надкусил каждый гребаный пончик!»

«Я поехал покупать новые стулья для нашей гостиной. Жена сказала: „Выбирай что угодно, я тебе доверяю“. Так что теперь у нас есть этот замечательный череп Ти-Рекса»

«Любимая одержима комнатными растениями. Так выглядит наша ванная»

Он почти готов стать отцом

А в вашей семье есть такой человек, который постоянно изводит своими причудами?