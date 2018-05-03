23 человека, которые всегда найдут чем удивить окружающих

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Некоторые люди порой совершают поступки, которые не поддаются никакой логике: удивительные, смешные и странные одновременно. Но все они подходят к жизни с юмором, поэтому неизменно вызывают улыбку окружающих. А как бы вы отреагировали на человека с попугаем вместо шляпы на голове?

AdMe.ru собрал для вас фотографии, которые доказывают, что человеческому креативу нет границ.

«Во время лекции я почувствовал запах еды, а посмотрев вниз, увидел девушку, которая ела стейк и лобстера»

«Этот мальчик читает книгу в магазине Apple!»

«Я просто проходил мимо, когда заметил это»

Оригинальное оформление брауни, чтобы удивить всех домочадцев

«Мой друг приручил дикую игуану, накормив ее бананами. Это их свежее совместное селфи»

«Как вам моя шляпка?»

«Увидел это, когда проходил практику на скорой помощи. Не знаю, что и думать теперь»

«Этот парень принес своего щенка в пальто и теперь кормит его картошкой»

«Вчера я решила, что готова стать мамой, и пошла в зоомагазин покупать рыбку. А уже сегодня стала бабушкой...»

Когда друзья попросили занять им место

«Нашей собаке исполнилось 12 лет. В этом возрасте у нас обычно оканчивают начальную школу. В связи с этим моя сестра замутила для нее выпускное фото. Теперь оно висит у нас в гостиной»

«Ну и кто теперь неудачник, пап?»

«К черту закон тяготения! Сегодня я решаю, чему падать, а чему нет»

Ничего удивительного, просто девушка ведет инстаграм вместе с чучелом лисы

«Что-то мне подсказывает, что изобретатель сего чуда был немного пьян, когда собирал его»

«Это фото сделано в день Пасхи. На заднем плане наш дед глушит церковное пиво. Я надеюсь, что это его первая банка, поскольку семейное фото мы всегда делали до похода в церковь»

«Вчера я устроил вечеринку в честь себя. Пришло очень много людей»

Кажется, теперь я знаю, как выглядит инженер-конструктор Lego

«Наш профессор надевает эту шляпу каждый раз, когда проводит эксперименты»

Когда очень нужна камера заднего вида, а ты не привык заморачиваться

Этот человек знает, как легко избежать лишних вопросов

Тот еще любитель сюрпризов

Когда скотч уже не помогает

«Вот так моя жена использует электроинструменты»

Кто из персонажей нашей подборки удивил вас больше всего?