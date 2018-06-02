22 снимка от людей, у которых был только один шанс вовремя достать фотоаппарат, и они его не упустили
Можно часами ждать восхода солнца или появления первой звезды ради идеального кадра. Но иногда жизнь сама подкидывает такие сюжеты, что нам остается лишь вовремя достать камеру. А если к делу подключается его величество случай, то фотошедевр просто неизбежен.
AdMe.ru собрал 22 снимка с уникальными моментами, подловить которые во второй раз будет не так уж просто.
«Друг сделал снимок в тот момент, когда я размахивал футболкой, и она выглядит так, будто я приручил птицу»
Нападение средь бела дня
«Решил покормить белку хлебом»
Когда ты очень нравишься животным
Пролетающая мимо птица немного подправила этому парню прическу
Луна между небоскребами
Шах и мат, законы физики
Скульптура с дополненной реальностью
«Друг сфотографировал во время удара молнии»
Когда очень голодный и немного жадный
В нужный момент с нужного ракурса
Когда летите на самолете, не забудьте посмотреть вниз
«У мамы новая оригинальная прическа»
«Фотографировал на телефон, и в этот момент он завибрировал»
Упражнения на перекладине
«Я должен спешить! Люди нуждаются во мне»
Траектория полета самолета
Теперь мы знаем, кто в этом здании проснется первым
Этот кот вполне мог бы сыграть главную роль
Кажется, будто пингвин пытается летать
Орел поймал акулу, которая поймала рыбу
Молния ударила в момент затвора камеры
Как вы думаете, какой из этих снимков будет сложнее всего повторить?
Фото на превью 0814Gull / twitter