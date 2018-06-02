22 снимка от людей, у которых был только один шанс вовремя достать фотоаппарат, и они его не упустили

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Можно часами ждать восхода солнца или появления первой звезды ради идеального кадра. Но иногда жизнь сама подкидывает такие сюжеты, что нам остается лишь вовремя достать камеру. А если к делу подключается его величество случай, то фотошедевр просто неизбежен.

AdMe.ru собрал 22 снимка с уникальными моментами, подловить которые во второй раз будет не так уж просто.

«Друг сделал снимок в тот момент, когда я размахивал футболкой, и она выглядит так, будто я приручил птицу»

Нападение средь бела дня

«Решил покормить белку хлебом»

Когда ты очень нравишься животным

Пролетающая мимо птица немного подправила этому парню прическу

Луна между небоскребами

Шах и мат, законы физики

Скульптура с дополненной реальностью

«Друг сфотографировал во время удара молнии»

Когда очень голодный и немного жадный

В нужный момент с нужного ракурса

Когда летите на самолете, не забудьте посмотреть вниз

«У мамы новая оригинальная прическа»

«Фотографировал на телефон, и в этот момент он завибрировал»

Упражнения на перекладине

«Я должен спешить! Люди нуждаются во мне»

Траектория полета самолета

Теперь мы знаем, кто в этом здании проснется первым

Этот кот вполне мог бы сыграть главную роль

Кажется, будто пингвин пытается летать

Орел поймал акулу, которая поймала рыбу

Молния ударила в момент затвора камеры

Как вы думаете, какой из этих снимков будет сложнее всего повторить?