22 малыша, чей эмоциональный диапазон не имеет границ

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Ни для кого не секрет, что детская непосредственность и искренность сбивают любого взрослого наповал. И эти маленькие шкодники пользуются своим оружием на все сто, прямо как герои нашей подборки.

AdMe.ru собрал несколько доказательств того, что эмоции малышей куда богаче, чем мы могли себе представить. Признавайтесь, кто вас очаровал больше всех?

1. Разве такой трогательной просьбе можно отказать?

2. Так выглядит «фото со звуком»

3. Вот она, любовь

4. «Я же попросил наггетсы, а не брокколи!»

5. Когда больше не хочешь есть эту дурацкую кашу, а тебя не слушают

6. «Взял дочку покататься с горок. Ее эмоции просто непередаваемы»

7. «Мой сын — точная копия Бейкера из „Маппетов“»

8. «Ничто не делает моих детей такими счастливыми, как раскручивание ролика с липкой лентой»

9. «Реакция моего 7-месячного сына на музыку Баха»

10. «Опять нечего смотреть по телевизору!»

11. Когда фотогеничность — это твое второе имя

12. «Оставил дочку одну на 15 минут. Пытаюсь понять, что она хотела этим изобразить»

13. «Это чудесное утро, этот лес, этот воздух... Вот она, жизнь! И уже через 2 минуты я забуду обо всем этом»

14. «Под конец фотосессии дочь устала и решила показать, как плакать в стиле барокко»

15. Немного грустная история в трех кадрах

16. «Мой сын показывает, как нужно позировать для селфи»

17. «Моя серьезная дочка пришла в супермаркет с листом, ручкой и решила устроить там проверку. Окружающим явно было не по себе»

18. «Вы и правда считаете, что клубника поможет мне справиться с первым в моей жизни экзистенциальным кризисом?!»

19. «Пес просто обожает нашу малышку. А вот она еще не решила, как к нему относится»

20. «Да что вы знаете о моде? Моя дочка сегодня напялила на голову 6 пар трусов»

21. Гордая старшая сестра. Ну как не любить этих лапушек?

22. Хорошо, что в любой ситуации всегда поддержит верный лохматый друг!