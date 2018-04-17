22 фото, доказывающих, что у животных тоже бывают кошмарные дни

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Не только у людей бывают неудачные дни. Питомцам порой тоже приходится переживать драмы, влипать в неприятности и совершать ошибки. Но посмотрите, с какой непосредственностью животные преодолевают сложные ситуации, — нам точно есть чему у них поучиться.

AdMe.ru собрал 22 фотографии из жизни питомцев, которые заставят вас сочувствовать, умиляться и улыбаться одновременно.

«Мой пес убежал, напал на оленя, и кто-то вызвал полицию. Я знаю, что все серьезно, но вы только посмотрите на него!»

Кстати, хулиган уже дома. Хозяйка говорит, что Финн (так зовут пса) — хороший мальчик, просто он не любит оленей

«Моя собака открыла окно машины, когда мы были на бесконтактной автомойке»

«Выражение лица моей собаки, когда она поняла, что мы не едем в собачий парк»

Жук по имени Спайк хотел помочь своей хозяйке с приготовлением обеда, но немного не рассчитал

Не самая лучшая идея

«Одна из моих собак решила обнять другую, но она этому явно не рада»

«Мой парень не верит, что его кот обижает моего»

Из-за операции котик на какое-то время остался без «штанов»

«Моя собака повредила глаз, и теперь ей приходится надевать очки всякий раз, когда она выходит погулять»

Псу по имени Гас никак не удается поймать этот коварный мячик

Кот Альберт не очень доволен походом к ветеринару

Когда ты оставляешь у грумера ши-тцу, а забираешь какую-то ламу

«Мы просто хотели подстричь его к лету, а получили вот это»

Еще один неудачный поход к собачьему парикмахеру

Ну как на него сердиться? Он и сам все понимает

Кажется, кот сам не рад, что «освоил» компьютер

Собаки обычно радуются выпавшему снегу, но этой таксе явно приходится несладко

Похоже, он думал, что его ноги достаточно длинные, чтобы не застрять в дереве, но ошибся

А эту собаку атаковала занавеска

Джек наступил в цемент, и теперь у него на лапе «французский педикюр»

А тут все не так плохо: песик извалялся в мелках, но неожиданно стал произведением искусства