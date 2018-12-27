22 человека, у которых своя логика (И у многих из них даже можно поучиться)

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Собрать компьютерный корпус из лего. Не пойти на работу из-за встречи с воображаемым сыном. Заменить новогоднюю елку горой одежды. В общем, герои нашей подборки выбрали нестандартный подход к решению бытовых задач. И хотя не все эти лайфхаки получится взять на вооружение, каждый из них вас как минимум удивит.

Сегодняшняя коллекция фото от AdMe.ru доказывает, что смекалка — коварная штука. Ведь никогда не знаешь, куда она тебя заведет.

Когда чуть-чуть не поместилось, но ты нашел решение

«Моя девушка спросила, что я хочу на ужин. Я сказал: „Удиви меня“. У нее получилось»

Когда из любой ситуации умеешь выжать максимум пользы

Вариант новогодней елки для тех, кто устал от предпраздничной суеты

Так выглядит домашний кинотеатр в миниатюре

Игровая клавиатура не нужна, если у тебя есть цветные мелки

Когда на улице дождь, а ты не хочешь промочить ноги

Зато ваш подарок точно будет выделяться на фоне других

«Упаковочная бумага». «Когда нет упаковочной бумаги, но есть принтер».

Если нужен железный аргумент для отгула

«Начальник пожелал мне хорошо провести день, поэтому я пошел домой».

«С» — смекалочка

Когда подсмотрел лайфхак у соседей, но под рукой оказалась только лопата

Пришел. Увидел. Улучшил

Совет, которым хочется пользоваться каждое утро

Лайфхак для бережливых: используйте втулки туалетной бумаги для хранения упаковочной бумаги до следующих праздников

Когда не хочешь замерзнуть

«Подставка под телевизор по версии моего друга»

«Собрал из лего корпус системного блока»

На что только не пойдешь, чтобы провести выходные дома

Когда нет коврика, а старых джинсов — в избытке

«Не удалось найти свечи для торта в виде цифр»

Сотрудники магазина положили в клумбу огромный камень, чтобы водители не парковали свои авто на растениях

Каждый играет по-своему