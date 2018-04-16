22 человека, которых можно спокойно назвать королями неловких ситуаций
У каждого из нас есть воспоминания, от которых непроизвольно начинаешь краснеть. Жизнь нередко подкидывает случаи, которые оборачиваются для нас полным фиаско, и лишь спустя время о них можно вспоминать с улыбкой.
AdMe.ru подобрал для вас 22 позорных случая, над которыми хочется добродушно посмеяться.
Незабываемое собеседование
Сопровождающий
То самое чувство, когда отправил что-то не в тот чат
Когда у меня спрашивают про школьные воспоминания
«На самом деле мы хорошие родители»
Когда не очень-то и старался скрыть правду
Когда тебя попросили сделать крутые окна
Бар, в котором тебя помнят
Чтобы понял, что такой бред постить нельзя
Но надежда еще есть
Спросил девушку, насколько сильно она разбила экран своего смартфона, и она прислала это
Хотел проверить
«Подругу попросили прислать фото машины спереди, сзади и сбоку, чтобы оценить, насколько она пострадала после аварии»
— «Странное ощущение. Спасибо, Ева. Надеюсь, я все правильно сделала.»
— «Сьюзан, вы прекрасно выглядите, но мне нужны фото вашей машины.»
Когда действительно стащил, но не то
Сделала подарок самой себе
«Кому: Катерине
От: Кэт
Я люблю тебя, я такая пьяная сейчас, это должно стать прикольным сюрпризом для меня, потому что я люблю себя. Мне просто нравится эта крутая девчонка!»
Когда мама переживает за твоих друзей
«Вызвала пожарных, потому что услышала пожарную сигнализацию в доме. Оказалось, что звонил мой будильник»
Женщина хотела вывезти мужа из тюрьмы в чемодане
Но это же даже лучше резюме!
«Пьяный я просто великолепен»
«На связи пьяный ты, доброе утро!
Я заказал пиццу на $ 300, поэтому у тебя будет много остатков еды утром.
Наслаждайся!»
Когда слишком смущаешься на свидании
В поисках жены
А вы можете припомнить случаи, когда вы или ваши знакомые попадали в смешные и неловкие ситуации?
Фото на превью AndyRichter / Twitter