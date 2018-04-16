22 человека, которых можно спокойно назвать королями неловких ситуаций

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У каждого из нас есть воспоминания, от которых непроизвольно начинаешь краснеть. Жизнь нередко подкидывает случаи, которые оборачиваются для нас полным фиаско, и лишь спустя время о них можно вспоминать с улыбкой.

AdMe.ru подобрал для вас 22 позорных случая, над которыми хочется добродушно посмеяться.

Незабываемое собеседование

Сопровождающий

То самое чувство, когда отправил что-то не в тот чат

Когда у меня спрашивают про школьные воспоминания

«На самом деле мы хорошие родители»

Когда не очень-то и старался скрыть правду

Когда тебя попросили сделать крутые окна

Бар, в котором тебя помнят

Чтобы понял, что такой бред постить нельзя

Но надежда еще есть

Спросил девушку, насколько сильно она разбила экран своего смартфона, и она прислала это

Хотел проверить

«Подругу попросили прислать фото машины спереди, сзади и сбоку, чтобы оценить, насколько она пострадала после аварии»

— «Странное ощущение. Спасибо, Ева. Надеюсь, я все правильно сделала.» — «Сьюзан, вы прекрасно выглядите, но мне нужны фото вашей машины.»

Когда действительно стащил, но не то

Сделала подарок самой себе

«Кому: Катерине От: Кэт Я люблю тебя, я такая пьяная сейчас, это должно стать прикольным сюрпризом для меня, потому что я люблю себя. Мне просто нравится эта крутая девчонка!»

Когда мама переживает за твоих друзей

«Вызвала пожарных, потому что услышала пожарную сигнализацию в доме. Оказалось, что звонил мой будильник»

Женщина хотела вывезти мужа из тюрьмы в чемодане

Но это же даже лучше резюме!

«Пьяный я просто великолепен»

«На связи пьяный ты, доброе утро! Я заказал пиццу на $ 300, поэтому у тебя будет много остатков еды утром. Наслаждайся!»

Когда слишком смущаешься на свидании

В поисках жены

А вы можете припомнить случаи, когда вы или ваши знакомые попадали в смешные и неловкие ситуации?