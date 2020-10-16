22 человека, которым жизнь устроила такую подлянку, что хоть стой, хоть падай
Собственные неудачи выбивают из колеи намного сильнее чужих. Иногда, глядя на страдания другого человека, мы тихо успокаиваем себя тем, что у нас все складывается благополучно. Однако от провалов никто не застрахован. Например, герои нашей подборки столкнулись с фейлами, которых точно не ожидали. И эмоции от ситуаций, в которые они попали, были настолько сильными, что не поделиться ими в соцсетях оказалось невозможным.
Мы в AdMe.ru тоже сталкивались с неудачами, поэтому искренне сочувствуем каждому бедняге из нашей статьи. Возможно, узнав истории этих «счастливчиков», вы поймете, что у вас был вовсе не плохой день.
«Сказка о том, как мы арбуз несли»
«Забыл выложить паспорт жены перед стиркой»
Банка с краской упала с лестницы
«Надел и то и другое сегодня утром, чтобы узнать мнение жены. Забыл переодеться перед отъездом и весь день проработал вот так»
«Я потратил полтора часа на уборку, а потом решил приготовить кофе»
Когда собрался с друзьями на шашлыки, но что-то пошло не так
«Так по-глупому обжег руку супом, когда доставал его из микроволновки: испугался тоста, который резко выскочил...»
«У меня есть небольшая боязнь летающих насекомых в помещении. Этим утром мне пришлось пи́сать в компании этого существа»
«Готовила сыновьям обед и ужин одновременно. Случайно включила не ту сторону плиты»
«Приехала моя новая раковина»
Покушали икорки
«Купила мама икру. Открыли банку, а там не только икра, манящая запахом и цветом, но и „виновник“ этого самого цвета: в икринках плавала плохо размешанная краска. Работники магазина сказали, что это не краска, но, после того как мама показала им руки, вернули деньги даже без чека».
А вы когда-нибудь застревали в туалете?
«Девочка застряла в туалете, где не ловила связь. Кое-как вышло подключиться к интернету и пробить лимонад, который в стоп-листе, чтобы ребята обратили внимание и освободили ее. И да, мы смеялись как кони».
Что такое не везет?
«Сегодняшний ужин, ребята, — пицца на гриле. Мм, я имею в виду на полу»
Кто-то пошел на работу босиком
«Ремешок зацепился за ручку, и мои ключи остались за дверью, когда я ее закрыл. Самый глупый способ заблокировать себя»
«Я только хотела слить лишнюю воду из гречки»
«Похоже, я не буду слушать свою новую пластинку. Спасибо, почта»
Ничего особенного, ежедневная стирка
«Угадайте, что только что произошло»
«Постирал подушки, которые можно стирать в машине. Они лопнули»
«Стоял в листе ожидания 3 месяца, чтобы купить эти острые соусы, а потом еще 2 недели ждал доставку»
А какие эпичные ситуации происходили с вами?