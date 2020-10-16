22 человека, которым жизнь устроила такую подлянку, что хоть стой, хоть падай

Собственные неудачи выбивают из колеи намного сильнее чужих. Иногда, глядя на страдания другого человека, мы тихо успокаиваем себя тем, что у нас все складывается благополучно. Однако от провалов никто не застрахован. Например, герои нашей подборки столкнулись с фейлами, которых точно не ожидали. И эмоции от ситуаций, в которые они попали, были настолько сильными, что не поделиться ими в соцсетях оказалось невозможным.

Мы в AdMe.ru тоже сталкивались с неудачами, поэтому искренне сочувствуем каждому бедняге из нашей статьи. Возможно, узнав истории этих «счастливчиков», вы поймете, что у вас был вовсе не плохой день.

«Сказка о том, как мы арбуз несли»

«Забыл выложить паспорт жены перед стиркой»

Банка с краской упала с лестницы

«Надел и то и другое сегодня утром, чтобы узнать мнение жены. Забыл переодеться перед отъездом и весь день проработал вот так»

«Я потратил полтора часа на уборку, а потом решил приготовить кофе»

Когда собрался с друзьями на шашлыки, но что-то пошло не так

«Так по-глупому обжег руку супом, когда доставал его из микроволновки: испугался тоста, который резко выскочил...»

«У меня есть небольшая боязнь летающих насекомых в помещении. Этим утром мне пришлось пи́сать в компании этого существа»

«Готовила сыновьям обед и ужин одновременно. Случайно включила не ту сторону плиты»

«Приехала моя новая раковина»

Покушали икорки

«Купила мама икру. Открыли банку, а там не только икра, манящая запахом и цветом, но и „виновник“ этого самого цвета: в икринках плавала плохо размешанная краска. Работники магазина сказали, что это не краска, но, после того как мама показала им руки, вернули деньги даже без чека».

А вы когда-нибудь застревали в туалете?

«Девочка застряла в туалете, где не ловила связь. Кое-как вышло подключиться к интернету и пробить лимонад, который в стоп-листе, чтобы ребята обратили внимание и освободили ее. И да, мы смеялись как кони».

Что такое не везет?

«Сегодняшний ужин, ребята, — пицца на гриле. Мм, я имею в виду на полу»

Кто-то пошел на работу босиком

«Ремешок зацепился за ручку, и мои ключи остались за дверью, когда я ее закрыл. Самый глупый способ заблокировать себя»

«Я только хотела слить лишнюю воду из гречки»

«Похоже, я не буду слушать свою новую пластинку. Спасибо, почта»

Ничего особенного, ежедневная стирка

«Угадайте, что только что произошло»

«Постирал подушки, которые можно стирать в машине. Они лопнули»

«Стоял в листе ожидания 3 месяца, чтобы купить эти острые соусы, а потом еще 2 недели ждал доставку»