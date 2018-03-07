22 человека, которые никак не обуздают свою креативность

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Есть люди, которые «толкают» мир, а есть те, кто бегут рядом и кричат: «А-а-а, куда катится мир?!» Так вот, в нашем посте мы поговорим именно о тех, кто мир «толкает» своим нестандартным и творческим подходом к обычным вещам. Давайте насладимся вместе.

AdMe.ru собрал для вас снимки, где запечатлены самые запоминающиеся проявления креатива.

Темным вечерком я бы не хотел встретиться с этим «персонажем», если честно

«Я вижу тебя».

Когда повар знает толк в приготовлении суши

Когда даже болезнь можно превратить в свою фишку

Главное — не перепутать

Как правильно копить на отпуск

«Ямайка. Круиз на Багамы. Дубай. Выходные в Лас-Вегасе».

Оказывается, можно продать лампу в приложении для знакомств

Долой попрошайничества, проводите соцопрос!

«Да. Нет. Вы за выход Великобритании из Евросоюза?»

Мини-бильярд в упаковке мятных конфеток? Почему бы и нет!

Когда фотограф знает толк в ракурсах

Кто сказал, что быть креативными могут только люди?

На этом фото прекрасно все

А что, так даже интригует

Страшно представить, как тогда выглядит мотор

Когда повар еще и художник

Чудо инженерной мысли

А около офиса припаркована карета?

А свяжите мне, пожалуйста... суп

Когда боль вдохновляет на искусство

Когда поход за дисками может стать развлечением

От такого изучения науки меня бы было не оторвать

Надеемся, эти «растения» не хищные

Расскажите о своих примерах креативности — посмеемся и поудивляемся вместе.