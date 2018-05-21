22 человека, которые круто пожалели, что вообще затеяли этот спор
Хотя бы один раз в жизни спорил каждый человек — такова наша природа. А некоторые люди ввязываются в споры с завидной регулярностью, заключая порой просто сумасшедшие пари. В любом споре есть победитель и проигравший, и тот, кто потерпел фиаско, частенько сильно жалеет о том, что вообще ввязался в это безумие.
AdMe.ru собрал для вас 22 забавные истории о самых глупых спорах, которыми поделились пользователи интернета.
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Проспорила мужу, что он сварит борщ за 7 минут.
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Бонус
Какой спор понравился вам больше всего и насколько вы сами любите заключать пари? Поделитесь своими историями в комментариях. Ну а мы в редакции AdMe.ru поспорили, сколько просмотров наберет эта подборка.
Фото на превью Margaret Edmundson / twitter