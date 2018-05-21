22 человека, которые круто пожалели, что вообще затеяли этот спор

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Хотя бы один раз в жизни спорил каждый человек — такова наша природа. А некоторые люди ввязываются в споры с завидной регулярностью, заключая порой просто сумасшедшие пари. В любом споре есть победитель и проигравший, и тот, кто потерпел фиаско, частенько сильно жалеет о том, что вообще ввязался в это безумие.