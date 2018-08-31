20+ животных, которые расскажут вам целую историю без единого слова

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Наверное, каждый из нас иногда думал о том, что неплохо было бы понимать язык животных. Но иногда в общении с питомцем все ясно и без слов, ведь у многих все, что они чувствуют, написано прямо на мордашках. Например, понравился ли собаке именинный пирог или насколько тяжело котейке дался очередной визит к ветеринару.

Мы в AdMe.ru точно знаем, что нашим питомцам необязательно уметь говорить, чтобы быть понятыми. И у нас есть фотоподтверждения.

1. «Наш кот после визита к ветеринару. Я, кажется, догадываюсь, как все прошло»

2. «Наша девочка со своей любимой игрушкой»

3. За кадром явно осталось что-то страшное

4. Это Дэйзи и Луна. Дэйзи боится поездок на машине, и Луна делает все возможное, чтобы ей было спокойнее

5. Она просто увидела себя по телевизору, и понеслось...

6. Когда без опаски включаешь фронтальную камеру, потому что знаешь, что ты великолепен

7. «Сейчас я уйду на работу, а он будет целый день спать дома. Он еще и издевается»

8. «Наша малышка Рози наступила на осу»

9. Хозяин, все эти годы мы с тобой были вместе. Только ты и я. А теперь у нас появился он. Не могу поверить, что это навсегда

10. «Я много раз высаживал ее из чемодана и объяснял, что не могу взять ее с собой в поездку. Поэтому на этот раз она решила ограничиться напоминанием о себе»

11. Каждый заботливый питомец понимает, когда хозяину нужен перерыв на обнимашки

12. Так, сын у меня уже есть. Такой же красивый, между прочим. А вы сами деревья сажайте и дома стройте: у меня лапки

13. «Он любит купаться, и иногда я думаю, что он специально старается измазаться во время прогулки»

14. Щенячий восторг в самом ярком его проявлении

15. Какие еще другие красивые кошки? Разве кто-то может со мной сравниться?

16. А я правда-правда все равно ваш любимый хороший мальчик?

17. Быть родителем — нелегкая ноша. И иногда в буквальном смысле

18. «Он хочет, чтобы я включила воду, и поэтому залез в раковину. И так каждое утро»

19. Как это съели все вкусненькое? А поделиться?

20. Летом так непросто быть пушистиком

21. Хозяин, я придумал новый план по захвату мира

22. Счастливая и расслабленная собака-улыбака

23. Когда решил накачать красивый пресс и понял, насколько это сложно

24. Ни о чем не жалею

25. Если вы давно хотели узнать, как выглядит предвкушение счастья, то вот оно:

26. День рождения — это отличный повод улыбнуться

А ваши домашние любимцы такие же эмоциональные? Поделитесь их фото в комментариях.