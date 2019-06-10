20+ жестоких примеров того, как реальность может не совпадать с нашими ожиданиями

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Часто наши желания не соответствуют действительности. И для того, чтобы избежать разочарования, нужно всего лишь не ждать слишком многого. Но иногда без обманутых ожиданий никак. Например, если заказываешь кофту по интернету, раз 20 перечитав отзывы, а тебе приходит что-то совершенно иное или платишь огромные деньги за макияж, а получаешь в итоге такое. Вот как раз о подобных случаях и пойдет речь в нашей статье.

Мы в AdMe.ru сами порой оказывались в подобных ситуациях. Конечно, приятного мало, но даже такие нелепости могут вызвать улыбку, главное - сохранять оптимизм.

«Рекламное фото блюда с мясной нарезкой и то, что я получил в итоге»

Еще немного, еще чуть-чуть

«$ 60 за „профессиональный“ хэллоуинский макияж. Я попросила сделать так же, как на фото слева, а получилось так, как получилось»

«Как выглядел товар в интернет-магазине и что я в итоге получил (а хотелось богемного шика)»

Найдите 10 отличий

Заказал торт на день рождения племянницы

Старались как могли

Вроде все хорош... Так, стоп!

Мой именинный торт «Дарт Мол» выглядит так, как будто он сам съел слишком много торта

Когда немного не повезло

«Решил попробовать новую пиццу за € 50, которую позиционируют как лучшую в своем ассортименте»

Как видите, поход в собачью парикмахерскую ничем не отличается от визита в человеческую

Когда пытаешься сушить цитрусовые самостоятельно

Кажется, здесь чего-то не хватает

Ну как так можно-то!

«Пошел сегодня в поход, который обещал потрясающие виды. Мое фото внизу»

Не мой размерчик

«Фото слева — это то, что я хотела, фотографии справа — то, что я получила»

«Увидел это фото в интернете (слева) и решил, что было бы мило попробовать так же (справа)»

Уйти — это действительно то, что хочется сделать при взгляде на такую нашивку

«Я хочу верить. Я хочу уйти».

Норвегия беспощадна к туристам

Бонус: запретный «кусочек хлеба»