20+ женщин, которые умеют приятно удивить своих мужчин, а некоторых даже растрогать до слез

Прекрасная половина человечества может быть очень изобретательна, когда хочет сделать приятное любимому человеку. В ход идет все: от подарков, созданных своими руками, до вкусных сюрпризов. А всем известно, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок.

Мы в AdMe.ru были впечатлены способностью некоторых женщин делать из обычных вещей что-то настолько оригинальное, что может запомниться на всю жизнь.

«Моя девушка подарила мне на день рождения печенье в виде морды моего кота»

«Эту розу из фольги жена сделала для меня на 10-летие нашей жизни — оловянную свадьбу»

Могу я спросить, как это делается? Моя немецкая овчарка ужасно линяет, и я всегда шучу, что ее щенки могут встать и побежать. Щенки — это шары ее шерсти. © chicmae44 / Reddit



«Моя любимая нарисовала сарай, в котором нашла пилу, на пиле»

«Моя подруга разбила яйцо, а трещина в скорлупе — идеальное сердце!»

«Любимая нашла камень, похожий на мой профиль»

«Посмотрите, что мне подарила моя девушка на Рождество! Две мои любимые вещи в одной!»

«Я дальтоник, и моя девушка испекла вот такой торт на мой 21-й день рождения»

«Моя подруга потушила мясо в тыкве»

«Вот что моя девушка подмешала мне в кофе этим утром»

«Я недавно увлекся шахматами, и моя подруга сделала для меня набор фигур»

«Жена подарила мне обручальное кольцо из метеорита и кости динозавра»

Так выглядят настоящая любовь и забота

Когда мне было 13 лет, мама нарочно сожгла моего голубого плюшевого мишку, чтобы преподать мне урок. Последние 10 лет это не давало мне покоя. Моя девушка сделала мне сюрприз, подарив этого медведя. Это был настоящий жест доброты. Теперь я 23-летний мужчина с плюшевым мишкой, и мне не стыдно! Я так благодарен своей девушке! © MATEeA / Reddit

Когда сбываются мужские мечты

После того как много лет назад мне пришлось продать свои книги и я не смог их снова приобрести, моя жена купила мне их, сделав большой сюрприз. И да, я плакал. Она потрясающая! © 472949572720204847 / Reddit

«Моя жена подарила мне лучший подарок ко Дню отца!»

«Пришел домой после работы в жаркий день, а жена прямо дома устроила пикник в честь годовщины нашей свадьбы»

«Во время медового месяца я потерял обручальное кольцо в океане. Моя жена сказала мне так: „Океан украл твое кольцо, поэтому я украла это для тебя из океана!“ Я счастлив быть мужем этой женщины»

«Сегодня моя девушка испекла для меня эти бублики в стиле „Звездных войн“»

«Йо-да, любовь моей жизни!» («Йода» написано в виде «yo-da» — возможно, это игра слов: может быть прочитано как «you are» и означать «ты». — Прим. AdMe.ru.)

«Моя будущая жена решила не нанимать флориста на свадьбу, потому что может справиться с этим сама. Я женился на суперкреативной крутой красотке!»

Тебе с ней повезло, женись на ней завтра же! © acer904 / Reddit

«Моя девушка сделала плюшевый джойстик для моей приставки PS5»

Да, это было бы милой подушкой для шеи. © CoreDude98 / Reddit

«Я сказал жене, что в этот День благодарения я хочу один съесть целый пирог с орехами. И вот что она принесла домой из магазина. Хороший ход, милая»