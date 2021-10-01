20 женщин, которые доверились стилисту, обрезали свои локоны и остались в полном восторге от результата
Иногда у людей уходят многие годы на то, чтобы найти тот самый свой образ, понять, какой имидж больше остальных соответствует и внешнему виду, и внутреннему состоянию. И нередко на помощь в таких ситуациях приходят стилисты — уж кто-кто, а они уже на первой встрече могут дать ценный совет и помочь с выбором, например, подходящей стрижки и прически. И Кристина Кацабина именно такой человек.
Мы в AdMe.ru увидели, как мастерски Кристина превращает длинные волосы в изящные и яркие короткие, и тут же захотели так же преобразиться. Может, и вас ее работы вдохновят на перемены.
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- Как вы это делаете? Это же два разных человека! © juliya_pankova / Instagram
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- Каким же тонким и изысканным стало теперь это лицо! © mayak.ovach / Instagram
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- Супер! Мастер, вы «родили» нового человека. © abra_kadabra1011 / Instagram
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- Между фото словно 30 лет разницы. © olgaorlova7964 / Instagram
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- Она словно от души наелась молодильных яблок! © lenaroux / Instagram
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- Это не может быть правдой. Здесь же два совершенно разных человека! © galinakatsabina / Instagram
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- Она засияла после стрижки, как алмаз после огранки. © kompanyirina / Instagram
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- Тот самый момент, когда стрижка и лицо были просто созданы друг для друга. © stylecoach_diana / Instagram
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- Очень красиво. И такое ощущение, что волос, наоборот, больше стало. © ksuhsahsa / Instagram
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- Какие глаза! Увидела их только после стрижки. © kvadratova_handmade / Instagram
А вам по душе короткие волосы или длинные локоны? Какую прическу носите именно вы?
Фото на превью kristinakatsabina / Instagram
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