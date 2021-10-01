20 женщин, которые доверились стилисту, обрезали свои локоны и остались в полном восторге от результата

Иногда у людей уходят многие годы на то, чтобы найти тот самый свой образ, понять, какой имидж больше остальных соответствует и внешнему виду, и внутреннему состоянию. И нередко на помощь в таких ситуациях приходят стилисты — уж кто-кто, а они уже на первой встрече могут дать ценный совет и помочь с выбором, например, подходящей стрижки и прически. И Кристина Кацабина именно такой человек.