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20 женщин, которые доверились стилисту, обрезали свои локоны и остались в полном восторге от результата

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Иногда у людей уходят многие годы на то, чтобы найти тот самый свой образ, понять, какой имидж больше остальных соответствует и внешнему виду, и внутреннему состоянию. И нередко на помощь в таких ситуациях приходят стилисты — уж кто-кто, а они уже на первой встрече могут дать ценный совет и помочь с выбором, например, подходящей стрижки и прически. И Кристина Кацабина именно такой человек.

Мы в AdMe.ru увидели, как мастерски Кристина превращает длинные волосы в изящные и яркие короткие, и тут же захотели так же преобразиться. Может, и вас ее работы вдохновят на перемены.

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  • Тот самый момент, когда стрижка и лицо были просто созданы друг для друга. © stylecoach_diana / Instagram

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  • Очень красиво. И такое ощущение, что волос, наоборот, больше стало. © ksuhsahsa / Instagram

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А вам по душе короткие волосы или длинные локоны? Какую прическу носите именно вы?

Фото на превью kristinakatsabina / Instagram
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