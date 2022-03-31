20+ загадочных обитателей морских глубин, которые выглядят как пришельцы с других планет
Порой нам кажется, что в этом мире для нас уже не осталось неизведанных вещей. Существует множество документальных фильмов и передач, посвященных животному миру. А любое существо уже изучено различными учеными, описано и сфотографировано. Поэтому, когда обнаруживаешь непонятных созданий на пляже, в аквариуме или во время купания, это несколько озадачивает.
Нам в AdMe.ru нравится узнавать что-то новое об окружающем мире. И мы отыскали на просторах интернета различных существ из морских глубин, которые больше похожи на инопланетян.
«Нашла это существо в пакете с креветками. Оно съедобное?»
- Да. Это рак-богомол. © yeldudseniah / Reddit
«Это самая большая луковица морских водорослей, которую я видела»
- Просто вам удалось найти разновидность Pelagophycus, которую отличают большие размеры. © Not-Now-John / Reddit
Несмотря на свой внешний вид, ламинариевые (морские водоросли) — это не растения. Они относятся к группе разножгутиковых организмов. — Прим. AdMe.ru.
«Когда увидела эту штуку на камне, сначала думала, что нашла чешую. Оказалось, это малек камбалы»
«Помогите опознать это создание. Нашел на пляже»
- Лучше не трогайте, если только не хотите пострадать. Это португальский кораблик. © capriciousrainy / Reddit
- Нет, это его кузина парусница. © W*****Scientist / Reddit
Serpula vermicularis обычно обитает в раковинах и является разновидностью морского червя. Несмотря на свой внешний вид, это тоже не растение
«Скажите, что это за раковина»
- Это разновидность осьминога, аргонавт. Только самки строят себе раковины и вынашивают в ней яйца. © Channa_Argus1121 / Reddit
«Я, конечно, не фанат покемонов, но это создание очень напоминает мне Пикачу»
«Кто-нибудь знает, что это за штука?»
- Это колония асцидий, к тому же очень симпатичная. © Frodil / Reddit
Это Janolus fuscus, который относится к морским моллюскам
Это разновидность морских водорослей
Это Hypselodoris bennetti — разноцветный морской слизень
«Увидел целую группу этих созданий на поверхности воды. Кто-нибудь в курсе, что это за существа?»
- Это многощетинковый червь. © BrnndoOHggns / Reddit
Голожаберный моллюск Phyllodesmium внешне похож на свою добычу — мягкие кораллы
«Увидел медузу у побережья. Подскажите, что это за разновидность»
- Это морская крапива. © octocoral / Reddit
«Нашла эту штуку в луже после отлива. Что это?»
- Это икра моллюска под названием морской заяц. © binjwan / Reddit
Это голожаберный моллюск. Он встречается по всему миру, и некоторые его виды могут быть ядовитыми
Перед вами не странная рыба, а каракатица
«Прошу любить и жаловать моллюска под названием золотое кружево»
«Это один из моих любимых кадров. Медуза Polyorchis»
«Брюхоногий моллюск роза Хопкинса, скользящий по поверхности воды»
«Нашла эту штуку в аквариуме у знакомых. Хозяева не в курсе, что это. Есть какие-то идеи?»
- Это мадрепоровый коралл. © binjwan / Reddit
Парочка голожаберников
А какие удивительные создания встречались вам под водой или на пляже?