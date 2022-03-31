20+ загадочных обитателей морских глубин, которые выглядят как пришельцы с других планет

Порой нам кажется, что в этом мире для нас уже не осталось неизведанных вещей. Существует множество документальных фильмов и передач, посвященных животному миру. А любое существо уже изучено различными учеными, описано и сфотографировано. Поэтому, когда обнаруживаешь непонятных созданий на пляже, в аквариуме или во время купания, это несколько озадачивает.

Нам в AdMe.ru нравится узнавать что-то новое об окружающем мире. И мы отыскали на просторах интернета различных существ из морских глубин, которые больше похожи на инопланетян.

«Нашла это существо в пакете с креветками. Оно съедобное?»

«Это самая большая луковица морских водорослей, которую я видела»

Просто вам удалось найти разновидность Pelagophycus, которую отличают большие размеры. © Not-Now-John / Reddit Несмотря на свой внешний вид, ламинариевые (морские водоросли) — это не растения. Они относятся к группе разножгутиковых организмов. — Прим. AdMe.ru.

«Когда увидела эту штуку на камне, сначала думала, что нашла чешую. Оказалось, это малек камбалы»

«Помогите опознать это создание. Нашел на пляже»

Serpula vermicularis обычно обитает в раковинах и является разновидностью морского червя. Несмотря на свой внешний вид, это тоже не растение

«Скажите, что это за раковина»

Это разновидность осьминога, аргонавт. Только самки строят себе раковины и вынашивают в ней яйца. © Channa_Argus1121 / Reddit

«Я, конечно, не фанат покемонов, но это создание очень напоминает мне Пикачу»

«Кто-нибудь знает, что это за штука?»

Это колония асцидий, к тому же очень симпатичная. © Frodil / Reddit

Это Janolus fuscus, который относится к морским моллюскам

Это разновидность морских водорослей

Это Hypselodoris bennetti — разноцветный морской слизень

«Увидел целую группу этих созданий на поверхности воды. Кто-нибудь в курсе, что это за существа?»

Голожаберный моллюск Phyllodesmium внешне похож на свою добычу — мягкие кораллы

«Увидел медузу у побережья. Подскажите, что это за разновидность»

«Нашла эту штуку в луже после отлива. Что это?»

Это икра моллюска под названием морской заяц. © binjwan / Reddit

Это голожаберный моллюск. Он встречается по всему миру, и некоторые его виды могут быть ядовитыми

Перед вами не странная рыба, а каракатица

«Прошу любить и жаловать моллюска под названием золотое кружево»

«Это один из моих любимых кадров. Медуза Polyorchis»

«Брюхоногий моллюск роза Хопкинса, скользящий по поверхности воды»

«Нашла эту штуку в аквариуме у знакомых. Хозяева не в курсе, что это. Есть какие-то идеи?»

Парочка голожаберников