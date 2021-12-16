20+ ярких примеров того, как люди отважились на ремонт своего жилья и ничуть не прогадали
По-настоящему уютное жилье — это не только современная мебель и дорогие отделочные материалы. Некоторым хозяевам удается обойтись лишь небольшим косметическим «марафетом», чтобы их обитель обрела совсем другой вид. Герои нашей статьи собрались с силами и постарались изменить свой дом до неузнаваемости.
Мы в AdMe.ru, как и многие, тоже вздрагиваем при слове «ремонт», но показать результаты трудов некоторых пользователей сети просто обязаны.
«Ремонт в стиле ретро! Я превратила свою уродливую дамскую комнату в шикарную ванную»
«Мы сделали косметический ремонт в нашем домашнем офисе»
«Кухня всего 5,9 кв. м. Это магия!»
Немного «до» и «после»
«Мы с женой недавно сделали ремонт в нашей спальне, и теперь это действительно уютная комната»
Ремонт дамской комнаты
«Наш уютный маленький трейлер. Мы купили его за $ 7 тыс. и вложили около $ 5 тыс. в ремонт»
«Как же приятно иметь возможность отделить рабочее пространство от дома! А с открытыми дверями теперь дует приятный ветерок»
«Отремонтировали наш дом в прошлом году»
Комната для растений. До и после
«Превращение пустующей комнаты в домашний офис. Теперь это мое любимое место для работы»
«Наконец-то сделали комнату для игр и учебы»
Часть ванной комнаты до и после ремонта
«Страдание и боль. Или как я переделывал хрущевский санузел»
«Решил немного обновить свою комнату. Почему бы и нет?»
Когда хотели сделать небольшую уборку на кухне, но психанули. До и после
Реконструкция ванной комнаты в стиле бохо
«Закончился ремонт гостиной. Вначале это было мое холостяцкое жилье. И вот я уже горжусь вместе со своей второй половинкой общим достижением»
«До и после ремонта ванной комнаты в моей крошечной квартире»
«Сделали ремонт в нашей душевой»
Кардинальное преображение кухни
«Превратила свой отвратительный желтый кабинет в живописный оазис»
А как вы относитесь к ремонту и вдохновляетесь ли чужим опытом? Возможно, и у вас найдется в личном архиве парочка фото из серии «до и после».
Фото на превью Torsus / Pikabu
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