20+ ярких примеров того, как люди отважились на ремонт своего жилья и ничуть не прогадали

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По-настоящему уютное жилье — это не только современная мебель и дорогие отделочные материалы. Некоторым хозяевам удается обойтись лишь небольшим косметическим «марафетом», чтобы их обитель обрела совсем другой вид. Герои нашей статьи собрались с силами и постарались изменить свой дом до неузнаваемости.

Мы в AdMe.ru, как и многие, тоже вздрагиваем при слове «ремонт», но показать результаты трудов некоторых пользователей сети просто обязаны.

«Ремонт в стиле ретро! Я превратила свою уродливую дамскую комнату в шикарную ванную»

«Мы сделали косметический ремонт в нашем домашнем офисе»

«Кухня всего 5,9 кв. м. Это магия!»

Немного «до» и «после»

«Мы с женой недавно сделали ремонт в нашей спальне, и теперь это действительно уютная комната»

Ремонт дамской комнаты

«Наш уютный маленький трейлер. Мы купили его за $ 7 тыс. и вложили около $ 5 тыс. в ремонт»

«Как же приятно иметь возможность отделить рабочее пространство от дома! А с открытыми дверями теперь дует приятный ветерок»

«Отремонтировали наш дом в прошлом году»

Комната для растений. До и после

«Превращение пустующей комнаты в домашний офис. Теперь это мое любимое место для работы»

«Наконец-то сделали комнату для игр и учебы»

Часть ванной комнаты до и после ремонта

«Страдание и боль. Или как я переделывал хрущевский санузел»

«Решил немного обновить свою комнату. Почему бы и нет?»

Когда хотели сделать небольшую уборку на кухне, но психанули. До и после

Реконструкция ванной комнаты в стиле бохо

«Закончился ремонт гостиной. Вначале это было мое холостяцкое жилье. И вот я уже горжусь вместе со своей второй половинкой общим достижением»

«До и после ремонта ванной комнаты в моей крошечной квартире»

«Сделали ремонт в нашей душевой»

Кардинальное преображение кухни

«Превратила свой отвратительный желтый кабинет в живописный оазис»