20+ диких вещей из Южной Кореи, которые делают ее еще более загадочной и притягательной

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В 2019 году Южная Корея заняла 1-е место в рейтинге самых инновационных экономик мира, опередив Сингапур, США и Японию. Туристы и приезжие могут убедиться, что корейский образ жизни отличается от других стран: он может удивлять, вызывать недоумение, порой — восхищение. Некоторые особенности корейской культуры так и хочется привезти домой: ведь кто откажется от заботливого сервиса, небольших подарков к покупке или продуманных и сверхбезопасных парковок.

AdMe.ru уверен, что фото и факты о жизни в Сеуле и других южнокорейских городах позволят читателям ближе познакомиться с культурой этой страны.

«Я забыл свой кошелек с карточками у банкомата. Когда спохватился и бросился назад, тот лежал там нетронутым. Очень законопослушный народ»

Жилой комплекс перекрашивают, и маляры накрыли пленкой все машины на стоянке, чтобы защитить те от брызг краски

Если вам «посчастливилось» припарковать машину в таком месте, где проводятся покрасочные либо очень пыльные работы, то ваше авто, скорее всего, «оденут» в такой пакет

То самое чувство, когда попал в идеальную комнату матери и ребенка. Находится в торговом центре. Здесь есть кухня с кулером, холодильником, микроволновкой. Спальная комната с кроватками, стульчиками. С таким сервисом и декрет не страшен

Почтальон отправил сообщение с фото, что посылка доставлена. Посылка простоит, пока ее не заберет адресат. Никто ее до тех пор не тронет

«Cобисы» — приятный бонус или подарок при покупке. В магазинах косметики дадут кучу пробников. В ресторанчиках закуски к главному блюду будут добавлять бесплатно и столько раз, сколько попросите. Могут предложить бесплатно чай, напитки и десерты

Ужин в Корее — это огромное количество тарелок на столе, даже если заказал всего одно блюдо

«Подарки на новоселье всегда одинаковые, и каждый из них имеет смысл. Стиральный порошок, мыло: как увеличивается пена, так и доходы пусть увеличиваются. Туалетная бумага — чтобы все жизненные трудности «распускались» с легкостью рулона туалетной бумаги

Миниатюрные электромобили, наверное, так же актуальны в Корее, как велосипеды в странах Европы

В стране, где принято много работать, приходится экономить время на создание прически

На станции метро стоит библиотека. Здесь можно зарегистрироваться с помощью ID-карты и выбрать книжку, чтобы почитать в дороге

Часто в Сеуле можно увидеть торчащие из гаражей авто. Так происходит, потому что в Корее большая плотность населения и застроек на маленькой территории — места постоянно не хватает

Парковочные места для женщин. Они лучше освещены, здесь больше камер, и все это обеспечивает повышенную безопасность для автоледи

В автобусах Сеула есть прозрачные кармашки, куда можно положить телефон, чтобы смотреть видео

Полоски от черных точек для маленьких детей — довольно странная находка туриста в корейском супермаркете

«Местная прачечная. Я живу в Корее уже 10 лет и впервые вижу здесь такое. У нее есть часы работы. Больше всего меня поразили встроенные бетонные блоки с канавками, которые используются в качестве эквивалента стиральных досок»

Корейская маска, назначение которой — привести в порядок кожу после принятия алкоголя

Корейцы любят растягиваться, могут это делать в любом месте: в офисе, на остановке и даже в самолете — везде, где они долго сидят, думая, что кровь плохо двигается по сосудам. Они любят массаж и делают его разными способами. Распространен массаж с помощью дерева

«Мы любим „мучить“ свои ступни. В парке можно увидеть специальные каменные дорожки. Корейцы ходят по ним без обуви, чтобы снять усталость. Это, конечно, больно, но весело»

Бесплатный контейнер для Twix, в который можно положить шоколадку, если вы ее не доели

В Корее мужчины очень близко общаются и поддерживают друг друга. Например, они часто кладут руки на плечи других сотрудников. В том числе когда их просят сделать легкий массаж

Дом — обязательное условие для вступления в брак. Недвижимость очень дорогая, и молодой паре купить дом просто нереально. Многие отказываются от создания семьи и живут в одиночестве

В Корее хобби менеджера важно для подчиненных. Менеджер часто предлагает заниматься им вместе в выходные. Чтобы отказаться, надо подробно рассказать, какие у тебя свои планы, во сколько и с кем. Как следователю

Оплата парковки по системе доверия: просто опускаете монетку за каждые полчаса пользования парковочным местом. Никакой электроники, работников, квитанций — только общая заинтересованность в поддержании порядка в городе

Что в корейском образе жизни вас восхищает и что вы не считаете приемлемым для себя?