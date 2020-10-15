20+ вещей, которые раскрывают свои секреты только под ультрафиолетом
Основной источник ультрафиолетового излучения на Земле — Солнце. Но благодаря созданию искусственных источников УФ-излучения человечество научилось создавать загар, реставрировать предметы старины, сушить пломбы, ловить насекомых, устраивая световые ловушки, обеззараживать воду, воздух и любые поверхности, а еще подсвечивать УФ-фонариком разные предметы и от души веселиться.
Мы в AdMe.ru увлеклись, рассматривая предметы в УФ-излучении, и срочно заказали в редакцию такой фонарик. А бонусом покажем, как выглядит ультрафиолетовый боди-арт и что бывает, когда пожалели флуоресцентной краски.
«Этот сделано из уссингита и хакманита. Наверное, именно так в моих снах выглядит полет в космос»
«Я всегда ношу с собой ультрафиолетовый фонарик»
«Я вручную нарисовал миниатюрный кулон Артура Моргана из игры Red Dead Redemption II, а затем добавил секрет, который виден только в УФ-свете»
В ультрафиолетовом свете становятся видны самые грязные места на клавиатуре
Улитка в УФ-свете выглядит как инопланетный монстр
Кораллы слева сняты при дневном свете, а справа — флуоресцентные цвета, снятые в специальном синем или ультрафиолетовом фильтре
«Сегодня я вывела свой сорт кактусов — „Розовое созвездие“»
Этот гиалитовый опал уникален тем, что он будет светиться не только под УФ-фонариком, но и при дневном свете
«У меня над кроватью появилась эта красота»
«Я наткнулся на магазин, где продается посуда, которая светится в УФ-свете, потому что она содержит уран»
Пыльца на пчеле в ультрафиолете
Секретное сообщение на корпусе приставки Xbox One X Edition, которое видно только при УФ-излучении
У представителей обоих полов краснокрылого попугая красные крылья и ярко-зеленое оперение тела. Но у самца на спине есть синее пятно, которое видно только при УФ-излучении
Ромашка. Будто прямиком из фильма «Аватар»
Татуировка, которая обретает очертания только в УФ-свете
Разноцветные медузы в воде
Вот так красочно выглядит паспорт
Бананы выглядят интересно, но не слишком аппетитно
Камень в УФ-лучах
3 года назад мужчина прогуливался по берегу озера Верхнее и обнаружил десятки переливающихся камней. Оказалось, что они светятся в ультрафиолетовом свете, потому что богаты флуоресцентным содалитом
Сегодня светящиеся камни известны под названием «йооперлит».
Чарующая роза
Аквалангист светился от счастья, когда запечатлел этих инопланетных подводных существ. Сердитый краб-отшельник
Однажды в далекой-далекой галактике выросли неоновые цветы
Бонус № 1: фотограф и художник John Poppleton при помощи флуоресцентных красок создает настоящие произведения искусства
Бонус № 2: когда забыли о стрелках. «Дорогая, который час?» — «Где-то между 12 и... 12»
Как считаете, какой предмет из вашей квартиры было бы интересно рассмотреть под УФ-лучами?