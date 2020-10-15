20+ вещей, которые раскрывают свои секреты только под ультрафиолетом

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Основной источник ультрафиолетового излучения на Земле — Солнце. Но благодаря созданию искусственных источников УФ-излучения человечество научилось создавать загар, реставрировать предметы старины, сушить пломбы, ловить насекомых, устраивая световые ловушки, обеззараживать воду, воздух и любые поверхности, а еще подсвечивать УФ-фонариком разные предметы и от души веселиться.

Мы в AdMe.ru увлеклись, рассматривая предметы в УФ-излучении, и срочно заказали в редакцию такой фонарик. А бонусом покажем, как выглядит ультрафиолетовый боди-арт и что бывает, когда пожалели флуоресцентной краски.

«Этот сделано из уссингита и хакманита. Наверное, именно так в моих снах выглядит полет в космос»

«Я всегда ношу с собой ультрафиолетовый фонарик»

«Я вручную нарисовал миниатюрный кулон Артура Моргана из игры Red Dead Redemption II, а затем добавил секрет, который виден только в УФ-свете»

В ультрафиолетовом свете становятся видны самые грязные места на клавиатуре

Улитка в УФ-свете выглядит как инопланетный монстр

Кораллы слева сняты при дневном свете, а справа — флуоресцентные цвета, снятые в специальном синем или ультрафиолетовом фильтре

«Сегодня я вывела свой сорт кактусов — „Розовое созвездие“»

Этот гиалитовый опал уникален тем, что он будет светиться не только под УФ-фонариком, но и при дневном свете

«У меня над кроватью появилась эта красота»

«Я наткнулся на магазин, где продается посуда, которая светится в УФ-свете, потому что она содержит уран»

Пыльца на пчеле в ультрафиолете

Секретное сообщение на корпусе приставки Xbox One X Edition, которое видно только при УФ-излучении

У представителей обоих полов краснокрылого попугая красные крылья и ярко-зеленое оперение тела. Но у самца на спине есть синее пятно, которое видно только при УФ-излучении

Ромашка. Будто прямиком из фильма «Аватар»

Татуировка, которая обретает очертания только в УФ-свете

Разноцветные медузы в воде

Вот так красочно выглядит паспорт

Бананы выглядят интересно, но не слишком аппетитно

Камень в УФ-лучах

3 года назад мужчина прогуливался по берегу озера Верхнее и обнаружил десятки переливающихся камней. Оказалось, что они светятся в ультрафиолетовом свете, потому что богаты флуоресцентным содалитом

Сегодня светящиеся камни известны под названием «йооперлит».

Чарующая роза

Аквалангист светился от счастья, когда запечатлел этих инопланетных подводных существ. Сердитый краб-отшельник

Однажды в далекой-далекой галактике выросли неоновые цветы

Бонус № 1: фотограф и художник John Poppleton при помощи флуоресцентных красок создает настоящие произведения искусства

Бонус № 2: когда забыли о стрелках. «Дорогая, который час?» — «Где-то между 12 и... 12»