20 вещей, которые поразят даже тех, кто целиком прочитал «Википедию»

По статистике Google, пользователи сети совершают 40 тыс. поисковых запросов каждую секунду. За год сервис успевает обработать 1,2 трлн вопросов юзеров. Казалось бы, при таких объемах потребления и столь высокой доступности информации мы должны были уже увидеть все. Однако многогранный и непредсказуемый мир продолжает ежесекундно удивлять даже самых ярых адептов поисковых систем.

Мы в AdMe.ru обожаем получать свежую информацию и открывать для себя что-то новое. Неожиданными находками, которые удивили даже нашу искушенную в вопросах контента редакцию, мы спешим поделиться с вами.

Помните эту заставку Windows? Сейчас она немного изменилась

«Расцветка этой курицы похожа на раскраску по номерам»

«Статуя японской богини Сендай Дайканнон выглядит так, будто ее пририсовали к реальности в фотошопе»

«Вот что будет, если молния попадет во флажок на поле для гольфа»

Такса, которая своим окрасом напоминает далматина

Вот так выглядит закат из космоса

Разросшиеся ветки обрезают при помощи вертолета

Лунная радуга — редкое природное явление, заснятое NASA

А вам случалось видеть птенцов голубей?

Каменные колонны на озере Кроули в Калифорнии

«Этот мотылек существует в природе, и он у меня на веранде»

«Природа — творческая личность. Вот вам фото венесуэльского мотылька-пуделя»

Необычные облака над Техасом

Свадебное платье, которое меняет оттенок цвета при разном освещении

Это не 3D-графика, это реальная инсталляция, созданная из проволочной сетки

Это сооружение в Исландии — последний сохранившийся пример церкви с газонной крышей

Подвесная железная дорога в Японии

Специальное музейное стекло по сравнению с обычным

Тропический шторм с высоты птичьего полета

Оказывается, пушистые цветы одуванчика водоотталкивающие