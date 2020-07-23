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20 вещей, которые поразят даже тех, кто целиком прочитал «Википедию»

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По статистике Google, пользователи сети совершают 40 тыс. поисковых запросов каждую секунду. За год сервис успевает обработать 1,2 трлн вопросов юзеров. Казалось бы, при таких объемах потребления и столь высокой доступности информации мы должны были уже увидеть все. Однако многогранный и непредсказуемый мир продолжает ежесекундно удивлять даже самых ярых адептов поисковых систем.

Мы в AdMe.ru обожаем получать свежую информацию и открывать для себя что-то новое. Неожиданными находками, которые удивили даже нашу искушенную в вопросах контента редакцию, мы спешим поделиться с вами.

Помните эту заставку Windows? Сейчас она немного изменилась

© iTz_Time / Reddit

«Расцветка этой курицы похожа на раскраску по номерам»

© 5_Frog_Margin / Reddit

«Статуя японской богини Сендай Дайканнон выглядит так, будто ее пририсовали к реальности в фотошопе»

© DrFetusRN / Reddit

«Вот что будет, если молния попадет во флажок на поле для гольфа»

© mtlgrems / Reddit

Такса, которая своим окрасом напоминает далматина

© moo_in_miami / Instagram, © moo_in_miami / Instagram

Вот так выглядит закат из космоса

© Astro_Alex / Twitter

Разросшиеся ветки обрезают при помощи вертолета

© BoredGyuz / Reddit

Лунная радуга — редкое природное явление, заснятое NASA

© Darkfoxelixir / Shutterstock

А вам случалось видеть птенцов голубей?

© IzSobesa / Pikabu

Каменные колонны на озере Кроули в Калифорнии

© Thereaper29 / Reddit

«Этот мотылек существует в природе, и он у меня на веранде»

© reblavoie / Twitter, © icamehereforpuns / Imgur

«Природа — творческая личность. Вот вам фото венесуэльского мотылька-пуделя»

Необычные облака над Техасом

© outrider567 / Reddit

Свадебное платье, которое меняет оттенок цвета при разном освещении

Это не 3D-графика, это реальная инсталляция, созданная из проволочной сетки

Это сооружение в Исландии — последний сохранившийся пример церкви с газонной крышей

© Menno Schaefer / Shutterstock

Подвесная железная дорога в Японии

© Sapulinjing / Reddit

Специальное музейное стекло по сравнению с обычным

© DenseTeacher / Reddit

Тропический шторм с высоты птичьего полета

© CuePilot / Twitter

Оказывается, пушистые цветы одуванчика водоотталкивающие

© HellsJuggernaut / Reddit

Лично мы не знали, что одуванчики выходят сухими из воды. А какой факт больше всего удивил вас?

Фото на превью iTz_Time / Reddit
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