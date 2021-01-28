20 уловок от производителей, которые уже успели весьма надоесть
Многие из нас настолько часто сталкивались с попытками компаний сэкономить на товаре, что странные упаковки с минимальным наполнением, несоответствие красивой картинке и даже фальшивые акции уже никого не удивляют. Но бывают случаи, когда производители переходят все возможные черты, и возмущение пользователей интернета тогда не удержать.
Мы в AdMe.ru и сами были возмущены снимками, которыми поделились недоумевающие покупатели, ведь так неприятно, когда тебя нагло обводят вокруг пальца.
«Из-за стакана кажется, что это напиток с фруктами»
Как думаете, где больше?
«Почистил цветную капусту, а там это. Ложка для сравнения»
«Раньше мне казалось, что надпись „5 шт.“ на упаковке — это количество булочек, но похоже, что это количество изюма»
«Цена ситечка в упаковке и без нее...»
«...Почувствуйте разницу»
«Часто видел подобное в интернете, но сам ни разу не попадался. До сегодняшнего дня»
Покупаешь крекеры, а там их в 2 раза меньше, чем думал
«Как-то нам подарили большую коробку конфет. Ее ширина была где-то полметра»
Разве это местечко не предназначено для еще одной конфеты?
А в этой подарочной упаковке, кажется, с легкостью уместилась бы еще одна коробочка конфет
«Заказал эти упаковки печенья с разницей в 2 недели. К слову, они стоили одинаково»
А ведь ты настроился на совсем другой размер
«Не ожидал, что здесь будет всего половина обещанной курочки...»
И как вот это могло вообще пройти контроль качества?
«Без снега и льда грибы стали весить в 3 раза меньше»
И ведь до последнего веришь такой коробочке
И такому аппетитному рисунку тоже
«А ведь казалось, что у этого телефона 2 камеры...»
Один и тот же освежитель воздуха. Но с 2011 года он незаметно «похудел» на 25 г
«В глазури оказалась только та часть пончиков, которую видно через окошко упаковки»
А какие уловки производителей и продавцов способны вывести вас из себя?
Фото на превью WickedContendah / Reddit