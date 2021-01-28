20 уловок от производителей, которые уже успели весьма надоесть

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Многие из нас настолько часто сталкивались с попытками компаний сэкономить на товаре, что странные упаковки с минимальным наполнением, несоответствие красивой картинке и даже фальшивые акции уже никого не удивляют. Но бывают случаи, когда производители переходят все возможные черты, и возмущение пользователей интернета тогда не удержать.

Мы в AdMe.ru и сами были возмущены снимками, которыми поделились недоумевающие покупатели, ведь так неприятно, когда тебя нагло обводят вокруг пальца.

«Из-за стакана кажется, что это напиток с фруктами»

Как думаете, где больше?

«Почистил цветную капусту, а там это. Ложка для сравнения»

«Раньше мне казалось, что надпись „5 шт.“ на упаковке — это количество булочек, но похоже, что это количество изюма»

«Цена ситечка в упаковке и без нее...»

«...Почувствуйте разницу»

«Часто видел подобное в интернете, но сам ни разу не попадался. До сегодняшнего дня»

Покупаешь крекеры, а там их в 2 раза меньше, чем думал

«Как-то нам подарили большую коробку конфет. Ее ширина была где-то полметра»

Разве это местечко не предназначено для еще одной конфеты?

А в этой подарочной упаковке, кажется, с легкостью уместилась бы еще одна коробочка конфет

«Заказал эти упаковки печенья с разницей в 2 недели. К слову, они стоили одинаково»

А ведь ты настроился на совсем другой размер

«Не ожидал, что здесь будет всего половина обещанной курочки...»

И как вот это могло вообще пройти контроль качества?

«Без снега и льда грибы стали весить в 3 раза меньше»

И ведь до последнего веришь такой коробочке

И такому аппетитному рисунку тоже

«А ведь казалось, что у этого телефона 2 камеры...»

Один и тот же освежитель воздуха. Но с 2011 года он незаметно «похудел» на 25 г

«В глазури оказалась только та часть пончиков, которую видно через окошко упаковки»