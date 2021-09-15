20+ твитов от людей, которые наконец-то докопались до сути, но на это потребовались годы

В детстве у нас возникало очень много вопросов к тому, что делают родители или другие взрослые. Например, зачем они пьют горький кофе или почему после работы так много отдыхают, вместо того чтобы кататься на аттракционах в парке. Но вот прошло 15–20 лет, и таких вопросов с каждым годом становится все меньше.