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20+ твитов о том, что взрослеть совсем не так круто, как нам казалось в детстве

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В детстве взрослая жизнь представляется абсолютной свободой: долой режим, можно есть сколько угодно мороженого, смотреть телевизор допоздна и никто тебе не указ. Однако, когда твой возраст приближается к 30, вдруг начинаешь понимать, что обед по расписанию и сон-час — это то, чего тебе действительно недостает.

Мы в AdMe.ru набрали твитов про взрослую жизнь от пользователей сети, которые с радостью бы махнулись местами с детьми.

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А вы бы согласились снова стать маленькими, если бы представилась такая возможность?

Фото на превью lessprit / Twitter
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