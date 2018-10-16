20 твитов, прочитав которые вы станете проще относиться к странным родственникам
Комик Джимми Фэллон предложил пользователям твиттера рассказать о смешных и странных особенностях их родственников. Люди с радостью подхватили эту идею, и обилие их историй лишний раз доказывает, что в каждой семье есть свои чудаки.
Мы в AdMe.ru не смогли сдержать смеха, когда выбирали самые выдающиеся экземпляры. А может, вы тоже захотите рассказать свою историю?
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А какие странности вы замечали за своими родственниками? Поделитесь вашими историями в комментариях!
Фото на превью Andwejigglelike / Twitter