20+ твитов, которые доказывают, что жизнь на третьем десятке лет начинает играть новыми красками

Тридцатилетие — это такое состояние души, когда ты еще слишком молод, чтобы чувствовать себя старым, но уже слишком стар, чтобы чувствовать себя молодым. К этому возрасту большинство людей обретают бездонный пакет с пакетами, набор фужеров, которые нельзя трогать, пульт в целлофановом пакете, боли в шее просто от того, что заснули в неудачной позе, а также мечту о дорогом ортопедическом матрасе.