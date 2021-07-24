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20+ твитов, которые доказывают, что жизнь на третьем десятке лет начинает играть новыми красками

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Тридцатилетие — это такое состояние души, когда ты еще слишком молод, чтобы чувствовать себя старым, но уже слишком стар, чтобы чувствовать себя молодым. К этому возрасту большинство людей обретают бездонный пакет с пакетами, набор фужеров, которые нельзя трогать, пульт в целлофановом пакете, боли в шее просто от того, что заснули в неудачной позе, а также мечту о дорогом ортопедическом матрасе.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие эмоции и переживания испытывают люди, которые на третьем десятке жизни приобрели скрипучие колени, но не растеряли чувство юмора и позитивное отношение к миру и своим морщинкам.

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А как сильно изменилась ваша жизнь, когда вам стукнуло 30 лет?

Фото на превью AmyJoShap / Twitter
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