20+ твитов, чьи авторы испытали озарение, перевернувшее их взгляд на мир
Бывало ли у вас, что вдруг ни с того ни с сего в голову приходит истинное понимание привычных с детства вещей и слов, на которые обычно просто не обращаешь внимания? Например, что желтый футляр в киндер-сюрпризе олицетворяет собой желток, а слово «подушка» образовано из сочетания «под» и «ушко»? Так вот, у многих подобное бывало, и подтверждение тому — огромное число постов пользователей твиттера, в которых они (кто с недоумением, а кто с восторгом) делятся своими внезапными озарениями.
AdMe.ru собрал 20+ твитов, чьи авторы по-новому взглянули на некоторые элементы окружающей их действительности, и эффект, который произвели на них эти открытия, оказался сильнее эффекта разорвавшейся бомбы.
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А у вас случались озарения, устраивавшие встряску вашему сознанию? Поделитесь ими в комментариях!
Фото на превью DenWar13 / Pikabu