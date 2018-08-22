20+ твитов, чьи авторы испытали озарение, перевернувшее их взгляд на мир

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Бывало ли у вас, что вдруг ни с того ни с сего в голову приходит истинное понимание привычных с детства вещей и слов, на которые обычно просто не обращаешь внимания? Например, что желтый футляр в киндер-сюрпризе олицетворяет собой желток, а слово «подушка» образовано из сочетания «под» и «ушко»? Так вот, у многих подобное бывало, и подтверждение тому — огромное число постов пользователей твиттера, в которых они (кто с недоумением, а кто с восторгом) делятся своими внезапными озарениями.