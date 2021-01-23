20 маленьких сокровищ, которые люди совершенно случайно обнаружили в обычных домах

Кто-то любит необычные интерьеры и получает удовольствие, когда видит удивление на лицах своих гостей. А кто-то предпочитает практичность и не задумывается ни о чем таком, пока рано или поздно не переедет в новый дом и не найдет там диковинку, оставленную предыдущими хозяевами. И это абсолютно нормально. Ведь все люди разные, и каждый из нас создает свою историю с помощью вещей, которыми мы себя окружаем.

Нам в AdMe.ru нравится время от времени разглядывать чужие жилища. И вот новая порция находок пользователей сети — любителей нетривиального дизайна, мимо которых мы никак не могли пройти.

«В ванной комнате моего стоматолога висит фотография ванной комнаты моего стоматолога»

В стене викторианского дома обнаружился старый камин

«У нас на чердаке лежало 146-летнее мыло»

«Мыло ручной работы, сделано в 1874 году в Иллинойсе».

«В нашей гостиной есть пруд»

«Прибирался в доме и случайно нашел спрятанный аккордеон. Он сделан в Италии и выглядит очень старым»

«У нас в подвале есть обычная дверь, а за ней — еще одна, примерно вполовину меньше. За ней находится маленькая комнатка, в которой мы храним пару коробок с вещами»

Так выглядит ванная комната в доме, выставленном на продажу

«У наших друзей в одной из комнат есть дерево»

Во время ремонта за шкафом на кухне оказались вот такие обои

«Моему дому больше ста лет, раньше здесь был госпиталь. В нем до сих пор сохранился оригинальный огнетушитель»

«Я открыл вентиляционное отверстие в стене и нашел там старые любовные письма, перевязанные бечевкой»

«Предыдущие владельцы нашего дома соорудили домик для детей под лестницей в подвал»

«Я навожу чистоту в доме 92-летней дамы. Ее ванная комната — это что-то. Все такое милое, и на полу ковровое покрытие»

«В нашей душевой было окно, спрятанное в стене»

«Нашел этого Микки-Мауса в доме бабушки и дедушки. Кажется, он довольно старый»

«Я только что купил дом, а в нем была эта винтажная плита. Она до сих пор отлично работает»

«Мы делали ремонт и нашли на чердаке £ 500 образца 1981 года, завернутые в изоляционную ленту»

«Мы с парнем купили дом и нашли несколько таких пирамидок, спрятанных в разных местах: в углах, на чердаке, в стенах. Кто-нибудь знает, что это вообще такое?»

Их используют люди, которые верят в магию. В школе я знал девочку, родители которой прятали дома похожие вещи, и это было частью ритуала процветания или защиты. Лично я к этому отношусь скептически, но, может быть, кто-то действительно думает, что это работает, и даже видит результаты. Знаете, как победа разума над материей. © mrpotatonutz / Reddit

«Что это за штуковина на кухонном острове?»

Это раковина, в которой можно готовить, — триумф инноваций на кухне. И такие больше не делают. © Kellan_OConnor / Reddit

У меня была такая. Она была встроена рядом с раковиной и нужно было только повернуть кран, чтобы наполнить емкость водой. А внутри есть «горшок» с отверстиями, как ситечко. Туда можно положить продукты, которые нужно приготовить, а потом набрать воды и вскипятить. Как только еда будет готова, нужно щелкнуть выключателем, и вода сливается. Очень круто: не нужно было переносить кастрюлю от плиты к раковине. Я варила в этой штуке макароны, картошку, кукурузу в початках, и мне очень нравилось. © mpack4 / Reddit

Интерьер этого McDonald’s не обновлялся по меньшей мере пару десятилетий