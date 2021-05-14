20 созданных по мотивам фильмов и мультиков вещей, которые легко спутать со съемочным реквизитом

На что обычно хватает посетителя кинотеатра? Доел попкорн, дождался титров, вышел и забыл, о чем было кино. Ну максимум состряпал для друзей какой-нибудь пост в соцсетях. Оказывается, так поступают далеко не все: есть люди, которые настолько вдохновляются фильмом, что всю дорогу до дома обдумывают сюжет и представляют себе героев. А стоит им лишь переступить родной порог, как в голове уже готов план действий: они рисуют, мастерят, строгают, пекут — одним словом, воплощают в жизнь увиденное на экране.

Мы в AdMe.ru с восхищением смотрим на увлеченных людей, умеющих давать волю своему воображению и создавать крутые вещи, которыми потом восторгается весь интернет.

«Я сшила мятно-зеленое платье Бет Хармон из сериала „Ход королевы“»

«Многие игрушки для дочери я создаю сам. Сейчас она одержима мультфильмом „Моана“, поэтому я сделал для нее рыболовный крючок Мауи из картона и сердце Те Фити из глины»

«Я заморозила домашний соус песто. А теперь встречайте: Дарт Песто»

«Я хотела в этом году закончить картину и сделала это! Мне потребовалось 3 месяца»

«Я сваляла из шерсти малыша Йоду»

«Мое художественное переосмысление кулона Арвен Эвенстар»

Кулон эльфийской принцессы Арвен из фильма «Властелин колец».

«Я есть Грут»

Имбирный пряник «Звездный разрушитель»

«Только что разрисовала кеды в стиле мультфильма „Унесенные призраками“»

«Мой сосед любит „Гарри Поттера“, поэтому я сделал волшебную палочку из дерева»

Гардероб, на создание которого мастера вдохновили «Хроники Нарнии»

«Я сделал шоколадную „Звезду Смерти“»

Назгул — оригами, сложенное из квадрата бумаги 15×15 см

Грустный маленький Иа-Иа из помадки

«Подарок на день рождения моему другу, фанату „Футурамы“»

«Еще хочу свой собственный бассейн».

«Дочь нарисовала это на внутренней стороне нашего забора»

«Торт „Властелин колец“, который подруга моего брата испекла ему на день рождения»

«Мы с моей невестой построили этот Nimbus 2000»

«Я соорудил шлем Мандалорца из картона, папье-маше и гипса»

«Я связала маску из фильма „Темный рыцарь: Возрождение легенды“. Неплохо, да?»