22 человека, которых прошлое настигло в самый неожиданный момент. И это сделало их день

Воспоминания могут настигнуть человека в любой момент. Они «катапультируют» далеко в прошлое получше любой машины времени. Триггером в этих случаях может выступить что угодно: памятная вещь, знакомая мелодия, запах. В моменты ностальгии человек остро ощущает свою связь с прошлым и существует как бы сразу в двух параллельных реальностях. Знакомо?

Мы в AdMe.ru стали свидетелями того, как самая простая вещь превращала людей в настоящих путешественников во времени. Уверены, в этих историях многие узнают самих себя.

«Нашел старую фотографию, на которой мой брат и я (мне сейчас 28)»

«Деда нет с 1993 года, но бабушка этот помазок всегда держала в одном месте. А я, будучи ребенком, прятала внутрь всякую мелочь, так как у него откручивалось дно»

«И вот я раскрутила помазок, а там... записочка! Ребус! Самой себе! Смутно начинаю припоминать. Лет 10–12 мне было, когда я сама себе написала такое письмо из прошлого. Скорее всего, с мыслью, что меня повеселит эта „загадка“».

«Лет 6 назад я потерял обручальное кольцо и вместо него сделал татуировку. С тех пор мы дважды переезжали»

«Вообразите мое удивление, когда после стольких лет жена нашла кольцо в старой сумочке».

«14 лет назад моя 4-летняя дочь потеряла своего самого дорогого друга — мягкую игрушку по имени Плурна. Сегодня управляющий моей фермы обнаружил Плурну в лесу»

«Она была вся опутана корнями, но цела. Мы ее помыли. У меня нет слов».

«Нашел свои старые джинсы начала нулевых...»

«Ездила на выходных к маме, а одеждой не запаслась. Но ничего, у нее всегда найдется необходимое. Например, этот новенький костюм путешественника во времени»

«Нашел коробку с 250 акустическими песнями, записанными между 1991 и 1992 годами на старом магнитофоне в моей спальне»

«У меня не было магнитофона примерно с 1996 года, но я до сих пор помню большинство этих песен».

«Разбирал мебель после смерти бабушки и нашел картину, написанную прямо на задней стенке советского шкафа»

«Когда в маленькой 2-комнатной квартире жили 7 человек, этот шкаф поставили поперек комнаты и отгородили угол для моей матери, чтобы она могла заниматься. А она рисовала по ночам эту картину, о которой потом все забыли. Теперь, почти 40 лет спустя, я вырезал этот кусок фанеры и повесил над кроватью».

«Просматривал старые бумаги мамы и нашел несколько писем, написанных моему прапрапрадеду одним из его сыновей в 1874–1875 годах»

«Мой дорогой отец! Мне очень жаль, что ты думаешь, что я не писал тебе ранее. Я написал одно письмо почти сразу после твоего ухода. Но причина, по которой я не отправил его, заключалась в том, что тетя сказала мне не...»

«В 1997 году я обнаружила, что половицы, о которые я регулярно спотыкалась, обнажают вместительную полость. И я решила написать письмо в будущее»

«Вложила в шкатулку все свои деньги и жетончик на метро (мысль о том, что через 3 года я смогу оплачивать проезд в метро кусочком картона, а потом через еще почти 20 лет смогу платить телефоном, даже рядом не стояла с измученным Брэдбери мозгом). На днях это нашли строители, делающие ремонт в квартире, в которой я уже давно не живу».

«Убирала в своей комнате и нашла медальон из детства. Там была фотография моей любимой курицы с нашей фермы. Ее звали Слипи, и у нее был один глаз»

«12 лет назад я переехал из своего родного города. Когда мы приезжаем туда в гости, я всегда останавливаюсь у бабушки»

«Давным-давно она купила для меня это „утиное“ полотенце. Прошло уже 12 лет, но во время моих визитов к ней она вешает для меня все то же детское полотенце».

«Я копала в своем огороде и нашла дорогу из желтого кирпича, которая, как я подозреваю, является очень древней»

«Нашла инструкцию, как запустить Doom, которую мама написала, когда мне было 12»

«Мы с мужем познакомились, когда нам было по 15. Школу, в которой мы учились, сносят. Я взяла один из выброшенных кирпичей»

«Мы женаты почти 20 лет. Этому кирпичу 112 лет».

«Я нашла свой дневник, который вела, когда мне было 11. Вот рисунок моего любимого тамагочи»

«Моего тамагочи зовут Пу, и он выглядит примерно так».

«Сегодня я был у родителей и наткнулся на старых друзей своей юности»

«Нашел свой бумажник 1985 года в старой куртке. Кадр из жизни мальчиков-подростков 1980-х годов»

«Нашла свою старую дневниковую запись 2000 года»

«Сегодня мама, мой брат и я отправились в Circus City, и я получила CD Бритни Спирс „Oops!.. I Did It Again“ („Упс! Я сделала это снова“). Но я действительно не понимаю, что Бритни „сделала снова“».

«Мне дали задание прибраться в подвале, но неожиданно я нашел свою старую гоночную трассу. И пусть весь мир подождет!»

«Собирались мы с женой на свадьбу к друзьям. Выбирая костюм, решил я свой свадебный примерить, он лет 10 зачехленный провисел в шкафу»

«Брюки подвели. А вот пиджак сел более-менее нормально, да еще и сюрприз преподнес: в кармане лежали 20 тысяч рублей! Помимо денег, там еще и ключи от номера в отеле нашли: это был подарок за заказанный банкет».

«Решил перебрать старые фотографии, и попалась мне находка тех лет, когда побывал в „Артеке“. Во время похода на гору Аюдаг мы нашли бутылку с посланием в будущее»

«Дата находки — 2007 год, 17 июня. Само письмо написано в 2007 году».