20+ снимков, которые поднимают уровень адреналина в крови

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А вы знали, что выброс адреналина бодрит не хуже чашки кофе? Давление поднимается, пульс учащается, и вы чувствуете прилив сил. Для большего эффекта можно включить саундтрек из фильма ужасов (желательно на фотографии с нежданным гостем за окном).

AdMe.ru нашел 21 фотографию, просмотр которых вызывает легкий холодок по коже.

Тушение лесного пожара в Калифорнии

«Мои друзья каждый день рискуют жизнью»

Северная Канада. Мишка проголодался

Гриб или начало зомби-апокалипсиса?

«Мы в Австралии запираем двери не из-за грабителей, а из-за гребаных кенгуру»

Гриб прямиком из фильма ужасов

Что-то расхотелось есть фастфуд

«Просто мотылек за моим окном крупным планом»

Их спас магнит на брелке

«Такие питомцы у нас на работе — всюду пролезут. Яд и ультразвук их не берут»

Они смеются, серьезно? Хотя, может, это истерический смех

Скульптура у озера Комо, Италия

«Мой друг — дрессировщик собак. Он поделился этой отличной фотографией с их тренировки»

«Я подпрыгнула метра на три, прежде чем поняла, что это игрушка»

Кажется, некоторые мужчины рождаются без инстинкта самосохранения

«Не переживайте, я спас жизнь этой птичке»

Представьте себя на ее месте

Волна Mavericks в Калифорнии

«Все как в моем самом страшном сне»

Аллигатор заметил фотографа

Прогулки по воде

А чего вы боитесь больше всего?