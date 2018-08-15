20+ снимков, которые поднимают уровень адреналина в крови
А вы знали, что выброс адреналина бодрит не хуже чашки кофе? Давление поднимается, пульс учащается, и вы чувствуете прилив сил. Для большего эффекта можно включить саундтрек из фильма ужасов (желательно на фотографии с нежданным гостем за окном).
AdMe.ru нашел 21 фотографию, просмотр которых вызывает легкий холодок по коже.
Тушение лесного пожара в Калифорнии
«Мои друзья каждый день рискуют жизнью»
Северная Канада. Мишка проголодался
Гриб или начало зомби-апокалипсиса?
«Мы в Австралии запираем двери не из-за грабителей, а из-за гребаных кенгуру»
Гриб прямиком из фильма ужасов
Что-то расхотелось есть фастфуд
«Просто мотылек за моим окном крупным планом»
Их спас магнит на брелке
«Такие питомцы у нас на работе — всюду пролезут. Яд и ультразвук их не берут»
Они смеются, серьезно? Хотя, может, это истерический смех
Скульптура у озера Комо, Италия
«Мой друг — дрессировщик собак. Он поделился этой отличной фотографией с их тренировки»
«Я подпрыгнула метра на три, прежде чем поняла, что это игрушка»
Кажется, некоторые мужчины рождаются без инстинкта самосохранения
«Не переживайте, я спас жизнь этой птичке»
Представьте себя на ее месте
Волна Mavericks в Калифорнии
«Все как в моем самом страшном сне»
Аллигатор заметил фотографа
Прогулки по воде
А чего вы боитесь больше всего?
Фото на превью ADisturbinglyAttractiveCactus / imgur