20+ снимков, которые можно прикладывать вместо подорожника

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Бывают такие дни, что все валится из рук и ничего не помогает восстановить душевное равновесие. Если у вас один из таких дней, мы беремся это исправить. Для этого вам совершенно необходимо увидеть песика, который обожает целоваться, доброго полицейского «Дядю Степу» и малыша с козочкой.

AdMe.ru отыскал фотографии, от которых губы растянутся в улыбке даже у законченного пессимиста и сухаря.

1. Его зовут Фил, и он немного медведь

2. «У нас с прабабушкой день рождения в один день. Здесь мне исполнилось 19 лет, а ей — 100»

3. «Когда появляется первое солнышко, моя кошка делает так»

4. «Я всегда буду тебя защищать»

5. Художник в метро молча нарисовал шестерых человек и раздал портреты

6. Этот осиротевший кенгуренок очень привязан к своей игрушке

7. Ножки в воздух — и никаких забот

8. Нет преград для настоящего чувства

9. Главное — не чихнуть

10. Пожарный вынес из горящего здания кошку

11. Жизнь удалась

12. Отец в первый раз держит своих недоношенных дочек

13. Маленький выпускник

14. С кондитерской посыпкой все выглядит веселее

15. Полицейский помог старушке спуститься с лестницы, посадил в поезд, отдал пакеты. Дверь вагона закрылась, и он вздохнул: «Ладно, еще с вами чуть-чуть проедусь»

16. «Хотел просто сфотографировать его у цветов, а он скорчил такую мордочку»

17. «Кажется, мой сын станет хорошим фермером»

18. Облачко

19. «Я забежала к бабушке на чай»

20. «Он любит играть с нами в настольные игры»

21. Целовашки — всегда лучшее лекарство

22. Он так гордо выглядит в своей бабочке

От какого фото у вас на душе стало теплее?