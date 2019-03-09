20+ снимков, которые можно прикладывать вместо подорожника
Бывают такие дни, что все валится из рук и ничего не помогает восстановить душевное равновесие. Если у вас один из таких дней, мы беремся это исправить. Для этого вам совершенно необходимо увидеть песика, который обожает целоваться, доброго полицейского «Дядю Степу» и малыша с козочкой.
AdMe.ru отыскал фотографии, от которых губы растянутся в улыбке даже у законченного пессимиста и сухаря.
1. Его зовут Фил, и он немного медведь
2. «У нас с прабабушкой день рождения в один день. Здесь мне исполнилось 19 лет, а ей — 100»
3. «Когда появляется первое солнышко, моя кошка делает так»
4. «Я всегда буду тебя защищать»
5. Художник в метро молча нарисовал шестерых человек и раздал портреты
6. Этот осиротевший кенгуренок очень привязан к своей игрушке
7. Ножки в воздух — и никаких забот
8. Нет преград для настоящего чувства
9. Главное — не чихнуть
10. Пожарный вынес из горящего здания кошку
11. Жизнь удалась
12. Отец в первый раз держит своих недоношенных дочек
13. Маленький выпускник
14. С кондитерской посыпкой все выглядит веселее
15. Полицейский помог старушке спуститься с лестницы, посадил в поезд, отдал пакеты. Дверь вагона закрылась, и он вздохнул: «Ладно, еще с вами чуть-чуть проедусь»
16. «Хотел просто сфотографировать его у цветов, а он скорчил такую мордочку»
17. «Кажется, мой сын станет хорошим фермером»
18. Облачко
19. «Я забежала к бабушке на чай»
20. «Он любит играть с нами в настольные игры»
21. Целовашки — всегда лучшее лекарство
22. Он так гордо выглядит в своей бабочке
От какого фото у вас на душе стало теплее?
Фото на превью mcpi2018 / reddit