20+ снимков из семейных архивов, которые доказывают, что люди в прошлом веке были ой как горячи

В наше время люди делают фотографии практически ежедневно, по поводу и без повода. Во всем мире в интернет каждый день загружается по 657 млрд снимков. Ленты пестрят яркими картинками, которые мы пролистываем со скоростью света. А еще в прошлом веке фотография была в диковинку. И по необъяснимой причине именно эти кадры надолго притягивают взгляд.

Мы в AdMe.ru открыли для себя настоящее сокровище — архивные семейные снимки XX века. И разместили их в хронологической последовательности: с начала и до конца этой эпохи. А в качестве бонуса мы добавили фотографии семейной пары, между которыми прошло целых 50 лет, и неповторимую фотосессию кота.

1. «Моя прабабушка в начале 1900-х. Она выглядит так круто»

Сначала подумал: «Какими толстыми были первые шнурки от наушников». Иди спать, мозг. © Ladoretheunderscore / Reddit

2. «Мой двоюродный дедушка, который исчез примерно в 1915 году»

3. «Моя прабабушка в 1917 году»

Она чем-то похожа на Джиллиан Андерсон, которая тоже поразительно красива. © FuzzySire / Reddit

4. «Моя прабабушка на руках у своей мамы, 1919 год. Сейчас ей 102 года, и она в полном здравии»

5. «Моей маме тут 3 года, а ее брату 6 лет. Бельгия, 1936 год»

6. «Мои прабабушка и прадедушка в их медовый месяц в 1936 году»

7. «Моя бабушка, дядя и мама в 40-е»

8. «Моя бабушка красила волосы в розовый цвет еще в 50-х»

9. «Моя бабушка в начале и конце 60-х. Как безумно менялась культура в то время»

10. «Моя бабушка в Афинах в 1960-х»

Сейчас она бы выставила это в Instagram с миллионом хештегов. © TheZiggurat614 / Reddit

11. «Мама сбежала из родительского дома, чтобы жить своей жизнью. Бразилия, 1968 год»

12. «Мои родители на кухне в начале 70-х. Больше всего мне нравится, как они смотрят друг на друга»

13. «Мы с подругами позируем в длинных платьях с кошками, 1971 год»

14. «Нашел фотографию моего отца, сделанную в 1976 году. Тут разворачивается настоящая драма»

«Продается».

15. «Моя мама со своей собакой Альфи, 1976 год»

16. «Мои родители и новорожденный я, 1977 год»

Я не могу поверить, что такая талия может быть у только что родившей женщины! © Momjeans422 / Reddit

17. «Мой отец, сестра и мама в студенческом общежитии в Харькове, СССР, 1978 год»

«После мои родители вернулись на родину отца».

18. «В 1978 году все позировали рядом с цветными телевизорами, которые только-только появились»

Как младший, я был пультом дистанционного управления. © Gr8snd / Reddit

19. «Мы с отцом несем олимпийский факел 1984 года»

20. «Я посреди Тихого океана с моим плеером, 1985 год»

Было что-то необъяснимо прекрасное в том, что у тебя была возможность слушать музыку где угодно. © Satriales856 / Reddit

21. «Мы с мужем впервые в фотобудке, 1987 год»

О боже! Никто еще не выглядел так хорошо в фотобудке. © Morganmonroe81 / Reddit

22. «Мои родители в 1988 году. Год, когда мой отец выиграл золото на Олимпийских играх в Корее. Он представлял СССР»

23. «Мой отец в своей первой квартире,1989 год»

24. «Сегодня мне исполняется 50, а тут мне 18. Лето 1989 года»

25. «Мои родители очень любили цветы, конец 80-х»

26. «Моему старшему сыну в этом году исполнилось 30 лет. А это фото было сделано, когда мы принесли его из роддома...»

27. «Мы с сестрой спим по дороге домой (где-то в середине 90-х)»

28. Ностальгия по 90-м

29. «В 90-х моя мама в молодости шила и продавала платья для девочек. Меня часто использовали в качестве модели для ее каталога. Я мальчик»

Бонус № 1: «Прошло 50 лет»

Похоже, о браке и машине хорошо позаботились. © Jennana100 / Reddit

Бонус № 2: «Наш Майкл, 1938 год»