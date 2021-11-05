20 смельчаков показали свои фото из прошлого, которые они предпочли бы сжечь от греха подальше
При просмотре старых фотокарточек сердце щемит от приятных воспоминаний. Но трудно сдерживать смех, глядя на длинные косые челки, брови-ниточки и черную подводку для глаз. Раньше все это было писком моды и признаками крутой девчонки на районе, а сейчас, глядя на снимки, стыдно становится за свой своеобразный вкус в детские и юношеские годы.
AdMe.ru окунулся в ностальгию, глядя на снимки пользователей сети с модными образами из прошлого, которые сейчас вызывают только смех.
«Мама сшила мне платье для выпускного. Все мне завидовали. Простите, я ржу!»
«Лучшее фото моей рок-группы в 2007 году. Знаю, сложно в это поверить, но мы так и не добились успеха»
«Слава богу, мои брови с тех пор отрасли! Я брила и выщипывала их»
«Очень жаль, что никто не научил меня рисовать стрелки»
«Я в 6-м классе. Муж говорит, что моя прическа напоминает „собакомобиль“ из фильма „Тупой и еще тупее“. А я так гордилась ей и думала, что я крутая»
«Я так и не научилась позировать непринужденно. Фото с выпускного. Кажется, когда я потеряла очки, они забрали с собой мои брови»
«В свои 10 лет я уже задавал модные тренды»
«Мне здесь 10 лет. Наша семья была бедной, но мама всегда наскребала денег на меня»
«Вы только гляньте на эту физиономию. Я была настоящей оторвой»
«На этом фото мне, кажется, лет 9. Определенно, не мои лучшие годы»
«2011 год. Мне было 14, и я считала себя самым крутым эмо на свете»
«Парень, в которого я была влюблена 2 года, и я в старшей школе»
«Это были лихие 90-е, мы отрывались как могли»
«2010 год, мне 14. Я должна была убедиться, что все мои браслеты попали в кадр»
«Думала, что я крутой подросток и не такая, как остальные девчонки. Одевалась в черное и кожу даже в жару»
«Все прело, но я не хотела портить свой образ».
«Мы с братаном где-то в 2002–2003 году. Кто-нибудь знает, почему у меня на запястье пряжа?»
«Я и моя лучшая подруга, 2008 год»
«Мне здесь 16 лет. Считала себя суперстильной»
«Жалею только об одном: почему мама не отобрала у меня карандаш для глаз»
«Когда я надевала эти ботинки, люди обходили меня стороной. Боялись, что я кому-то на ногу наступлю»
Какие фото напомнили вам о вашей молодости? Помните, что было в тренде в то время?
Фото на превью Opalne / Reddit
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