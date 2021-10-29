20+ смельчаков, которые твердо решили учить русский язык, но тот явно не привык сдаваться без боя

Русский язык находится на 6-м месте по распространенности в мире, всего на нем говорят около 260 млн человек. Но для остальных жителей земного шара он продолжает оставаться загадкой, раз за разом ломая им мозг своими таинственными оборотами, курсивом и порой такой откровенной нелогичностью. Да что уж говорить, даже носители языка порой путаются в его хитросплетениях.