20+ смельчаков, которые твердо решили учить русский язык, но тот явно не привык сдаваться без боя
Русский язык находится на 6-м месте по распространенности в мире, всего на нем говорят около 260 млн человек. Но для остальных жителей земного шара он продолжает оставаться загадкой, раз за разом ломая им мозг своими таинственными оборотами, курсивом и порой такой откровенной нелогичностью. Да что уж говорить, даже носители языка порой путаются в его хитросплетениях.
Мы в AdMe.ru свели воедино жалобы иностранцев и наблюдения тех, для кого русский язык родной. А конце добавили пару бонусов — про незаменимое русское слово и доказательство того, что за границей надо быть аккуратнее со своей речью.
- — Мультсериал «Маша и Медведь» в Индонезии очень популярен. © Witwitwilil / Pikabu
— Я с одной местной мамой как-то его обсуждал. Говорю ей: «А вот в той серии Маша говорит Медведю...» Она от удивления округляет глаза и выдает: «В смысле „говорит“? Те звуки, которые она издает, — это язык?» © Mikkkey / Pikabu
- Как-то раз зашла в магазин и наблюдаю такую картину. Один араб спрашивает: «Хлеб почему?» Продавщица в недоумении. А второй говорит: «Извините, мой друг плохо говорит по-русски». Я думала, что он сейчас блеснет умом. А тот выдает эпичнейшую фразу: «Хлеб зачем?» © Палата № 6 / VK
- Как объяснить иностранцу фразу «Руки не доходят посмотреть»?! Великий и могучий русский язык. © Grammarmustjoy-0051 / VK
- Довелось мне как-то пообщаться с итальянцами. Мне сказали, что они знают несколько фраз по-русски и любят их вставлять куда ни попадя. При знакомстве один выдал: «Добрый день! Меня зовут Вико, а это Фонси. Мы тваришки!» После пары минут дикого смеха выяснили, что никакие они не тваришки, а всего лишь товарищи. © Подслушано / Ideer
- Козел и коза — это одно и то же животное, просто разного пола. Так почему же осел и оса — это совершенно разные животные? Почему? Ну как мне учить русский язык?! © Yanggemadeinchina / TikTok
- Ща (сл.) — таинственный временной промежуток длительностью от 1 минуты до следующего прилета кометы Галлея (1 раз в 75 лет). © Vovazuev / Pikabu
- Русский язык — это язык, в котором можно «пересолить борщ, переборщив с солью». Еще и «не говори» — согласие, а «не скажи» — возражение. © Gonta73 / Pikabu
- — Почему русский алфавит такой сложный?
— Да не, он простой!
— Что за двойная К?
— Так это Ж!
— А Й?
— Ну это же И краткое. Что непонятного?
— А какое слово начинается с Ы?
— Никакое.
— А эти две — Ь и Ъ?
— Они очень важные.
— И как же вы их произносите?
— Никак. © Callme_teacher / TikTok
«Русский язык прекрасен не только курсивом».
- — Что это?
— Баклажан!
— Нет, это синенький.
— Вот это фиолетовенький!
— Нет, это синенький.
— Честно скажи, ты слепой?
— Нет, я русский. © Yanggemadeinchina / TikTok
- Русский язык — это когда «чайник долго закипает» и «чайник долго не закипает» означает одно и то же. © Skibidiuappappap / Pikabu
- Мой немецкоговорящий муж как-то мне с восторгом поведал, мол, какой красивый у вас обычай — завершать деловые переговоры поеданием оладушек. Путем долгих изысканий выяснилось, что один из деловых партнеров мужа, русскоговорящий, при завершении процесса переговоров произносит: «Вот и ладушки, договорились». После чего предлагаются чай, кофе с печеньем или творожными кексами. © Алена Артемова / Facebook
«Мысль в целом понятна, но исполнение впечатляет».
- Почему ложка и вилка на столе лежат, а стакан стоит? Почему все животные стоят, а птица на ветке сидит? У нее же ноги не могут изменить положение. Она же как бы стоит. Почему вы говорите мне, что она сидит? Они стоят ножками на ветке, они на нее не садятся. Пойду дальше плакать. © Yanggemadeinchina / TikTok
- 8 лет назад переехала в Германию. 5 месяцев шел языковой курс. И вот экзамен. Сдаю прекрасно: по всем 3 позициям более 90 баллов из 100 возможных. Экзаменатор спрашивает: «Вы русская?» — «Да. Почему вы спрашиваете?» — «Потому что только русские могут справиться со сложной немецкой грамматикой». © Svetlana Kurilova Grischko / Facebook
- Когда иностранец приближается к уровню полного владения языком, он нередко начинает изобретать новые слова. И даже понятно, что же он имеет в виду. Вот только слов таких нет! «Перекуски», например. Забавно, что русскоязычные употребляют английское слово «снеки», а англичанин изобретает вполне логичное для русского языка слово «перекуски». © Smartov / Pikabu
- Муж — иностранец. Привезла из России фотообои с рисунком цветущей вишни и названием «Весна». Он мне говорит: «Что это за „Беча“?» А еще он не может сказать «Саша», у него получается «Сащя». Я его всегда поправляю, но в последний раз он сказал, что вообще-то не слышит разницу между этими звуками. © Tamta Nearchou / Facebook
- Недавно узнала разницу между «наверное» и «наверно». Если в конце стоит Е, значит, вы выражаете сомнение. А если Е нет, значит, нет и сомнений. Великий и могучий русский язык. Одна буква решает все! © Палата № 6 / VK
- Скажите мне, почему Толя — Анатолий, а Коля — не Анаколий? © Garikkharlamov / Instagram
- Удивительное слово «подснежник». Для меня, биолога, это растение. Для следователей — тело в снегу. Некоторые так называют собачьи экскременты, вылезающие из-под тающего снега. А моя подруга зовет так людей, которые весной внезапно выползают в спортзал, мечтая подкачаться или похудеть к лету. Велик и могуч русский язык. © Подслушано / VK
- Есть у меня подруга-китаянка, которая не особо хорошо знает русский язык. Так, общие фразы. Однажды, когда мы гуляли, у меня задралась кофта и было немного видно живот. Так моя ненаглядная не придумала ничего умнее, чем сказать: «Мясо на улице». © Подслушано / VK
- Встречаюсь с иностранцем. По-русски говорит, но иногда возникают трудности с пониманием некоторых вещей. Как-то раз мы болтали по телефону, и от переизбытка нежности он мне говорит: «Ты такая милая и хорошая, моя собака!» До сих пор не понимает, почему «зайка» и «котик» — это нормально, а «собака» — не очень. © Подслушано / Ideer
- Еду в автобусе. Заходит семья с 2 детьми. Видно, что нерусские. Мелкие тихо шепчутся, а потом что-то спрашивают у отца на своем языке. Отец так по-доброму говорит им: «В Москве мы говорим только по-русски». Дети: «Да, папа. А почему мы проехали нашу остановку?» И тут отец в сердцах выдает: «Как проехали? Ой, скымплын грым...» © Mans747 / Pikabu
Бонус № 1: Есть незаменимые русские слова
- Была в гостях у знакомых. Их дочке 6 лет, и почти всю свою жизнь она прожила за границей, соответственно, общается на английском. Родители особо не заморачиваются и часто отвечают ей тоже на английском. Спрашивает мама: «Вероника, почему ты не надела свитер?» Она: «What sweater?» Та говорит: «Ну тот, зеленый». Девочка в ответ: «I don’t like it». Мама: «Почему?» И тут дочка выдает: «Well... it has... катышки». Катышки — единственное русское слово, которое я услышала от ребенка за вечер. Все-таки есть какая-то сила в этом слове. © MobiusSmile / Pikabu
Бонус № 2: Русских можно встретить где угодно
- В Германии принято всех за все благодарить и улыбаться. В ресторане официантка забирает со стола тарелки с отвратительными макаронами — переварены и залиты дешевым магазинным соусом. С улыбкой спрашивает на немецком без намека на какой-либо акцент: «Вам понравилось?» Отвечаю ей вежливым тоном, также улыбаясь: «Отвратительно». И она мне в ответ по-русски: «Ну что поделаешь, у нас повар такой». © Подслушано / VK
А какие языки вы знаете?
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