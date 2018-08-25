20+ случайных прохожих, которых не получится вот так взять и забыть
Улица — место, где царит своя атмосфера, которую создают прежде всего люди. А они бывают разными, и некоторых долгое время не получается забыть: супергерои, Человек-мегамозг, бабушка из службы кибербезопасности, капитан пиратской шхуны, легко обгоняющий на ней машины, и еще масса забавных персонажей.
AdMe.ru уверен, что если внимательно смотреть по сторонам, то за короткий срок можно собрать личную фотоколлекцию подобных персонажей. А пока полюбуйтесь на ту, что уже собрали мы.
Наглядный пример багажа за плечами и опыта, накопленного за многие годы
Даже страшно подумать, что еще у него есть в рюкзаке
Кибербабуля — надежная киберзащита вашего подъезда
Спайдермен в недоумении от того, что здесь вообще происходит. Как и мы
Тони Старк уже не тот
Ничего необычного, просто медведь, который путешествует автостопом
Тот случай, когда ребятам из соседнего авто можно крикнуть: «Эй, олени!» — и они не обидятся
Мастер иллюзии пытается выдать желаемое за реальное
Наверное, ему срочно нужна была подзарядка мозга
Кристофер Робин и Винни Пух грустят на колесе обозрения
Располневший Человек-паук украл перчатку Таноса с камнями бесконечности и пытается скрыться на мотоцикле?
Когда проходишь мимо кафе, видишь этих ребят и начинаешь сомневаться, а на той ли ты еще планете
Обычный поток людей на улице в Японии. Хотя погодите...
«Питер, Финский залив. Плот посреди залива, с куполом, резиновой лодкой, мангалом и, судя по всему, с пиратами. Уж не знаю, кто такое соорудил, но я очень завидую этим людям»
Когда спешишь спасать мир, а тебя вдруг останавливает полиция
Так вот ты какой, Человек-мегамозг
Зато пяточки не натирает
Пожалуй, можно не переживать, что пицца приедет холодной, раз ее доставляет Супермен
Ничего особенного, просто огромный пес едет в метро в час пик. Стоя, как и все
Водяной с другом гуляют по центру Санкт-Петербурга
Посмотрел в зеркало заднего вида — и нога как-то сама утопила педальку газа
Погода такая переменчивая, приходится как-то выкручиваться
Едешь спокойно на своей машине — и вдруг тебя обгоняет пиратская шхуна
А в вашей жизни случались подобные встречи на улице? Может быть, кто-то оставил неизгладимый след и в вашей памяти?
Фото на превью ARGOchain / Pikabu