20+ случайных прохожих, которых не получится вот так взять и забыть

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Улица — место, где царит своя атмосфера, которую создают прежде всего люди. А они бывают разными, и некоторых долгое время не получается забыть: супергерои, Человек-мегамозг, бабушка из службы кибербезопасности, капитан пиратской шхуны, легко обгоняющий на ней машины, и еще масса забавных персонажей.

AdMe.ru уверен, что если внимательно смотреть по сторонам, то за короткий срок можно собрать личную фотоколлекцию подобных персонажей. А пока полюбуйтесь на ту, что уже собрали мы.

Наглядный пример багажа за плечами и опыта, накопленного за многие годы

Даже страшно подумать, что еще у него есть в рюкзаке

Кибербабуля — надежная киберзащита вашего подъезда

Спайдермен в недоумении от того, что здесь вообще происходит. Как и мы

Тони Старк уже не тот

Ничего необычного, просто медведь, который путешествует автостопом

Тот случай, когда ребятам из соседнего авто можно крикнуть: «Эй, олени!» — и они не обидятся

Мастер иллюзии пытается выдать желаемое за реальное

Наверное, ему срочно нужна была подзарядка мозга

Кристофер Робин и Винни Пух грустят на колесе обозрения

Располневший Человек-паук украл перчатку Таноса с камнями бесконечности и пытается скрыться на мотоцикле?

Когда проходишь мимо кафе, видишь этих ребят и начинаешь сомневаться, а на той ли ты еще планете

Обычный поток людей на улице в Японии. Хотя погодите...

«Питер, Финский залив. Плот посреди залива, с куполом, резиновой лодкой, мангалом и, судя по всему, с пиратами. Уж не знаю, кто такое соорудил, но я очень завидую этим людям»

Когда спешишь спасать мир, а тебя вдруг останавливает полиция

Так вот ты какой, Человек-мегамозг

Зато пяточки не натирает

Пожалуй, можно не переживать, что пицца приедет холодной, раз ее доставляет Супермен

Ничего особенного, просто огромный пес едет в метро в час пик. Стоя, как и все

Водяной с другом гуляют по центру Санкт-Петербурга

Посмотрел в зеркало заднего вида — и нога как-то сама утопила педальку газа

Погода такая переменчивая, приходится как-то выкручиваться

Едешь спокойно на своей машине — и вдруг тебя обгоняет пиратская шхуна

А в вашей жизни случались подобные встречи на улице? Может быть, кто-то оставил неизгладимый след и в вашей памяти?