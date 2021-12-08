20 случаев, когда реальность превзошла все ожидания. Даже самые смелые

Многим из нас приходилось сталкиваться с разочарованием в момент, когда хрупкое ожидание разбивалось о твердую, просто каменную реальность. Например, когда дождливая погода за окном, а так хотелось солнышка или в ресторане принесли остывшую невкусную пиццу, а в меню она выглядит аппетитно. Но важно помнить, что так бывает не всегда и мудрая Вселенная временами раздает и щедрые бонусы тем, кто совсем не ожидает.

Мы в AdMe.ru надеемся, что поводов для радости у вас всегда в достатке. А герои нашей сегодняшней подборки даже сделали фото, чтобы запечатлеть эту эмоцию на будущее.

Вот что бывает, когда полный беспорядок в мыслях наконец обретает форму

«Даю зарисовку в качестве эскиза и получаю... вот такую татуировку!»

«Это превзошло все мои ожидания»

Для игрушки стоимостью $ 1 это очень даже ничего

«Приятно удивлена этим лакомством»

«А я всего лишь попросил добавить сыра в мой заказ»

«Купила печенье своему ребенку, и оно оказалось лучше, чем мы могли ожидать»

«Покрасила волосы. Приготовилась знатно разочароваться, но результат превзошел все мои ожидания!»

«Заказал в кафе вишневую колу...»

«Большевата и шла месяца 3, но я все равно очень доволен»

«Не смог купить елку на рынке, пришлось заказывать по интернету. И вот что мне привезли»

«Безумно вкусная пицца за $ 2,5»

«Заказала цветы для своего мужа и осталась приятно впечатлена»

«Смастерила торт в тематике „Красавицы и Чудовища“. Результат превзошел все ожидания»

А ведь это действительно неплохо!

«Я просто не мог не поделиться этим»

«После сложного дня заказал себе курицу. Но никак не ожидал от владельца ресторана такого поступка»

«Спасибо за заказ. И помни, что это не плохая жизнь — это только плохой день».

«Получил заказ — посылку с гирляндами. А внутри было еще кое-что, что не могло не порадовать!»

«Попросил заменить васаби на имбирь. И вот что получил»

«Попросила дополнительный соус к пицце... Получила 16 штук»