20 случаев, когда реальность превзошла все ожидания. Даже самые смелые
Многим из нас приходилось сталкиваться с разочарованием в момент, когда хрупкое ожидание разбивалось о твердую, просто каменную реальность. Например, когда дождливая погода за окном, а так хотелось солнышка или в ресторане принесли остывшую невкусную пиццу, а в меню она выглядит аппетитно. Но важно помнить, что так бывает не всегда и мудрая Вселенная временами раздает и щедрые бонусы тем, кто совсем не ожидает.
Мы в AdMe.ru надеемся, что поводов для радости у вас всегда в достатке. А герои нашей сегодняшней подборки даже сделали фото, чтобы запечатлеть эту эмоцию на будущее.
Вот что бывает, когда полный беспорядок в мыслях наконец обретает форму
«Даю зарисовку в качестве эскиза и получаю... вот такую татуировку!»
«Это превзошло все мои ожидания»
Для игрушки стоимостью $ 1 это очень даже ничего
«Приятно удивлена этим лакомством»
«А я всего лишь попросил добавить сыра в мой заказ»
«Купила печенье своему ребенку, и оно оказалось лучше, чем мы могли ожидать»
«Покрасила волосы. Приготовилась знатно разочароваться, но результат превзошел все мои ожидания!»
«Заказал в кафе вишневую колу...»
«Большевата и шла месяца 3, но я все равно очень доволен»
«Не смог купить елку на рынке, пришлось заказывать по интернету. И вот что мне привезли»
«Безумно вкусная пицца за $ 2,5»
«Заказала цветы для своего мужа и осталась приятно впечатлена»
«Смастерила торт в тематике „Красавицы и Чудовища“. Результат превзошел все ожидания»
А ведь это действительно неплохо!
«Я просто не мог не поделиться этим»
«После сложного дня заказал себе курицу. Но никак не ожидал от владельца ресторана такого поступка»
«Спасибо за заказ. И помни, что это не плохая жизнь — это только плохой день».
«Получил заказ — посылку с гирляндами. А внутри было еще кое-что, что не могло не порадовать!»
«Попросил заменить васаби на имбирь. И вот что получил»
«Попросила дополнительный соус к пицце... Получила 16 штук»
А что для вас в последний раз оказалось приятной неожиданностью?
Фото на превью sicknote92 / Reddit
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