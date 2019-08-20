20+ случаев, когда ожидание в пух и прах разбилось о суровую реальность

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Когда мы покупаем определенный товар или заказываем конкретную услугу, мы ожидаем получить ровно то, за что заплатили деньги. Но на деле нас могут ждать огорчения. К примеру, в случае, когда за $ 400 купил VIP-билет на концерт, а с твоего места даже сцены не видно. Или когда купил 700 г замороженной рыбы, дома разморозил и оказалось, что рыбы здесь всего 200 г.

AdMe.ru прекрасно понимает, что справиться с всепоглощающим гневом в такие моменты очень сложно. Поэтому, чтобы хоть как-то справиться с эмоциями, а заодно предупредить других людей, пользователи сети рассказывают, когда реальность не оправдала их ожиданий. А в конце статьи вы узнаете, как на практике работает одна разрекламированная кухонная принадлежность.

Когда обещали номер с видом на море

«Купил VIP-билет на концерт за $ 400. Отсюда даже сцены не видно»

Пожалуй, тут комментарии излишни

«Эта пицца „Пепперони“ продается в моей школе»

А ведь по обертке и не скажешь, что внутри 50 % занимает воздух

Когда думал, что купил дорогие и мощные батарейки

«Сегодня заказал в университетской кафешке сосиску в тесте. Ожидал увидеть такую, как на картинке слева»

«Купил рыбки на ужин, 700 г. Пока донес домой, стало 650 г. Разморозил... Полкило воды по цене рыбы. У меня все»

«Заказал тостер с небольшой скидкой (из-за наличия „незначительных косметических повреждений“)»

А ведь казалось, что ведерко полно конфет

«Так сильно в жизни я еще не плакала»

Хочешь бриллиант, а получаешь какую-то пентаграмму

«Моя жена не может принимать таблетки слишком большого размера»

«Фактический размер».

«Муж попытался сделать дельфина для моего коктейля. Это самый милый угорь, которого я видела»

«Вот наши новые плотные шторы. И это даже не прямой солнечный свет»

Этот динозавр расположен у входа в геологический музей

Когда купил «кофе без сахара», а там целых 16 г сахара

«Что я заказала и что в итоге получила»

«Хотела съесть на завтрак авокадо. Не ожидала, что оно будет на 9-м месяце беременности»

«Купила эти стикеры, так как посчитала, что золотая рамка смотрится офигенно»

«У меня всю жизнь были каштановые волосы, и я хотела перемен...»

Заказали полное ведерко картошки фри

Бонус: вот как на самом деле работает арбузорезка

Ну, только в том случае, если не срезать верхушку ягоды.

В вашей жизни случалось такое, когда реальность оказалась гораздо печальнее ожиданий?