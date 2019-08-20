20+ случаев, когда ожидание в пух и прах разбилось о суровую реальность
Когда мы покупаем определенный товар или заказываем конкретную услугу, мы ожидаем получить ровно то, за что заплатили деньги. Но на деле нас могут ждать огорчения. К примеру, в случае, когда за $ 400 купил VIP-билет на концерт, а с твоего места даже сцены не видно. Или когда купил 700 г замороженной рыбы, дома разморозил и оказалось, что рыбы здесь всего 200 г.
AdMe.ru прекрасно понимает, что справиться с всепоглощающим гневом в такие моменты очень сложно. Поэтому, чтобы хоть как-то справиться с эмоциями, а заодно предупредить других людей, пользователи сети рассказывают, когда реальность не оправдала их ожиданий. А в конце статьи вы узнаете, как на практике работает одна разрекламированная кухонная принадлежность.
Когда обещали номер с видом на море
«Купил VIP-билет на концерт за $ 400. Отсюда даже сцены не видно»
Пожалуй, тут комментарии излишни
«Эта пицца „Пепперони“ продается в моей школе»
А ведь по обертке и не скажешь, что внутри 50 % занимает воздух
Когда думал, что купил дорогие и мощные батарейки
«Сегодня заказал в университетской кафешке сосиску в тесте. Ожидал увидеть такую, как на картинке слева»
«Купил рыбки на ужин, 700 г. Пока донес домой, стало 650 г. Разморозил... Полкило воды по цене рыбы. У меня все»
«Заказал тостер с небольшой скидкой (из-за наличия „незначительных косметических повреждений“)»
А ведь казалось, что ведерко полно конфет
«Так сильно в жизни я еще не плакала»
Хочешь бриллиант, а получаешь какую-то пентаграмму
«Моя жена не может принимать таблетки слишком большого размера»
«Фактический размер».
«Муж попытался сделать дельфина для моего коктейля. Это самый милый угорь, которого я видела»
«Вот наши новые плотные шторы. И это даже не прямой солнечный свет»
Этот динозавр расположен у входа в геологический музей
Когда купил «кофе без сахара», а там целых 16 г сахара
«Что я заказала и что в итоге получила»
«Хотела съесть на завтрак авокадо. Не ожидала, что оно будет на 9-м месяце беременности»
«Купила эти стикеры, так как посчитала, что золотая рамка смотрится офигенно»
«У меня всю жизнь были каштановые волосы, и я хотела перемен...»
Заказали полное ведерко картошки фри
Бонус: вот как на самом деле работает арбузорезка
Ну, только в том случае, если не срезать верхушку ягоды.
В вашей жизни случалось такое, когда реальность оказалась гораздо печальнее ожиданий?
Фото на превью CricketMeson / reddit