20+ человек, которые просто хотели сменить фамилию в браке, а в итоге превратили жизнь в анекдот
Необычная фамилия может с легкостью превратить жизнь в настоящий каламбур. И неважно, досталась она от родителей или второй половинки. В любом случае по пятам за ее владельцем идут любопытные ассоциации и комедийные истории.
Мы в AdMe.ru нашли 20+ историй о людях, которые хотели, как все, сыграть свадьбу и взять общую фамилию. Но судьба подготовила для них свои сюрпризы.
- В институте работали Хлебников и Масленникова. Поженились. Стали называть Бутербродниковыми. © Елена Промет / Facebook
- В молодости знала семью по фамилии Неешьпапа. Супруга в девичестве Огурцова, менять фамилию не хотела, но муж настоял, смирилась. Родился сынок, тоже, понятное дело, Неешьпапа. Подрос, пошел в садик. И пришлось теперь папе смириться: в садике малыша задразнили: «Не ешь папа, оставь маме». И стали они все Огурцовы. © Людмила Струкова / Facebook
- У меня была одноклассница по фамилии Убейсобака. Дразнили ее постоянно. После школы она вышла замуж и стала Павлова. Нужно ли говорить, что дразнилки на тему собак никуда не делись. © Катерина Воробьевская / Facebook
- На потоке были Волкова и Зайцев. Встречались. Звали их Нупогодицыны. © Uli Ana / Facebook
- У моих родителей знакомый был по фамилии Гарбуз, говорил: «Женюсь, возьму фамилию жены». А у жены фамилия Дыня. Пришлось остаться Гарбузом (в переводе с украинского «гарбуз» — «тыква», а в переводе с польского dynia — «тыква», — прим. AdMe.ru). © Елена Земляная / Facebook
- У нас на курсе была парочка (поженились потом) — Смертина и Замогильный. Звали их однокурсники Восставшие из ада. © Вероника Ильиных-Свиридова / Facebook
- У меня была подруга по фамилии Ангел, я подумывал, не жениться ли на ней и не взять ли ее фамилию. Правда, она оказалась вовсе не ангелом. © Gubanchik / Twitter
- В молодости была знакомая Люба Безносова. Вышла замуж и стала Перебейнос. © Валентина Яковлева / Facebook
- У нас на АЗС была оператор по фамилии Лысая, вышла замуж, стала Кучерявая. Что любовь с людьми делает! © Юлия Безродная / Facebook
- Самая красивая история о сильнейшей любви, которую я когда-либо наблюдал, случилась, когда женщина по имени Ирина Николаевна Орлова вышла замуж, взяла фамилию мужа и стала Ириной Николаевной Пипко. Желаю всем найти такую любящую вторую половинку. © chromedcrusader / Twitter
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У меня на курсе была студентка по фамилии Морозова. Встретилась с парнем, решили пожениться. Когда подавали заявление в ЗАГС, выяснилось, что он тоже Морозов. До этого фамилиями друг друга они не интересовались. Все были удивлены и рады за них! © Людмила Людмила / Facebook
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У подруги мама носила фамилию Радостева. Вышла замуж за Горемычкина. © Елена Орлова / Facebook
- Одноклассница с фамилией Могила с нетерпением ждала замужества, чтобы поменять фамилию. Вышла замуж за интересного, перспективного журналиста, стала Подмогильная. Судьба! © Нина Караван / Facebook
- У меня есть знакомая, в девичестве была Ёрж, вышла замуж и стала Гладкая. © Kateryna Dušek / Facebook
- Есть знакомые: до свадьбы у него фамилия — Черный, у нее — Вишня. Интрига была до последнего. Друзья делали ставки, поменяет она фамилию или нет. Но молодожены сделали финт ушами и объявили, что придумали себе новую фамилию — Блекчер (Blackcherry переводится как «черная вишня»). © craazy_eyes / Twitter
- Одноклассница по фамилии Троеглазова, сменив в браке фамилию, стала Косых. © Vereck / Pikabu
- Знакомая семья есть: он — Журавлев, жена в девичестве была Соловьева. Их сын взял в жены Синицу. © RabiGaGa / Pikabu
- У меня была знакомая по фамилии Муха, она вышла замуж за парня тоже по фамилии Муха. Мы смеялись, что она теперь Муха в квадрате. А ребенок у них — Муха в кубе. © Александра Щукина / Facebook
- В школе у меня была кличка Трусы, от фамилии Трусова. А одноклассники лепили на меня прокладки, могли облить блузку чем-то красным. Я мечтала выйти замуж и сменить фамилию. На вопросы, а какую бы мне хотелось, отвечала, что все равно, главное — чтоб не Трусова. И вот я выхожу замуж. А фамилия будущего мужа — Нетрусов. Вселенная, пощади! © Подслушано / VK
- У нас в одной из групп были Капустина и Мясников. Они поженились, и стали их звать Голубцовы. © Наталья Жмуркина / Facebook
- Со мной в конвое работала Наташка. Она рассказала, что в девичестве у нее была фамилия Волчихина. В школе называли Волчарой, поэтому она мечтала поскорее выйти замуж и сменить фамилию. «Ну а сейчас ты кто?» — спрашиваю я. Наташка достает удостоверение, а там написано: «Н. В. Шакал». © ZabilaU / Pikabu
А людей с какими необычными фамилиями встречали вы?