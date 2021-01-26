20+ человек, которые просто хотели сменить фамилию в браке, а в итоге превратили жизнь в анекдот

У меня на курсе была студентка по фамилии Морозова. Встретилась с парнем, решили пожениться. Когда подавали заявление в ЗАГС, выяснилось, что он тоже Морозов. До этого фамилиями друг друга они не интересовались. Все были удивлены и рады за них! © Людмила Людмила / Facebook