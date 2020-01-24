20+ мистических случаев, которые не поддаются логическому объяснению, и от этого становится не по себе

Эту историю рассказал мне старый знакомый. Обычный рабочий день. Входит к нему в кабинет совершенно незнакомый человек. И протягивает документы на подпись. После попытки выяснить, кто он такой, человек сильно удивляется и утверждает, что не первый год работает в компании моего знакомого. В должности маркетолога.

После некоторой проверки остальные сотрудники, удивившись, подтверждают версию незнакомца. Его дело есть в отделе кадров, бухгалтерии. Есть его фотографии с корпоративных вечеринок. Мой знакомый в тот день сдался. Ничего не понял и уехал домой все обдумать. А на следующий день никто в офисе странного сотрудника не вспомнил. Пропали записи из бухгалтерии, отдела кадров. Человек пропал с фотографий, но вот только мой друг продолжает помнить тот день с его участием. © KOCMOHABT.007 / pikabu

Как-то раз я ехал на велосипеде по узкой тропинке. Недалеко впереди меня на велосипеде ехала пожилая женщина. Я был в паре метров от нее, когда дорожка повернула направо, и она на секунду исчезла из виду. Я должен был быть прямо позади нее после того, как я свернул туда же, так что представьте мое удивление, когда я понял, что она просто исчезла. Слева было открытое поле, справа — одна прямая дорога: ее нигде не было видно. Я хорошо знаю этот район, и она нигде не могла спрятаться. Эта женщина просто испарилась, и это озадачивает меня по сей день. © onesmilematters / reddit

Мне было 21, и я искал комнату, которую можно снять. Я сказал маме, что на следующее утро у меня назначена встреча с парнем насчет аренды. Той ночью мне приснилось, что я пришел к нему в дом, он провел меня внутрь и показал мне комнату. А затем, когда я прошел мимо лестницы, ведущей в подвал, он толкнул меня вниз, а позже привязал меня к кровати. Я проснулся весь в поту от страха. А тут еще и мама прислала СМС: «У меня странное чувство — не ходи к тому парню, он плохой». Мне показалось, что это знак, так что я так и не встретился с ним. © the-willow-witch / reddit

У меня была кошка-призрак. Мой кот всегда спал возле моей головы, поэтому я знал, что это не он. Но почти каждую ночь я чувствовал, как будто кошка прыгает на край кровати, топчется по кругу и ложится. Но на том месте ничего не было. Кошка-призрак и мой кот были в хороших отношениях, так что я не особо переживал. © Bailthazar / reddit