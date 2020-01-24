20+ мистических случаев, которые не поддаются логическому объяснению, и от этого становится не по себе
Несмотря на нынешний век рационализма и материализма, многие люди по-прежнему верят в сверхъестественное. Кого-то пугают вещие сны, кто-то подкармливает домового, а некоторые и вовсе считают, что феи настоящие. Так или иначе, наука пока не может объяснить всего в нашей Вселенной, поэтому после некоторых ситуаций единственное, что остается, — это начать верить в мистику.
Мы в AdMe.ru отлично покатались на адреналиновых горках, пока читали эти мистические истории, произошедшие с реальными людьми. Однако чаще всего странные случаи имеют вполне простые и обыденные объяснения, поэтому в конце статьи вас ждет небольшой бонус.
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Эту историю рассказал мне старый знакомый. Обычный рабочий день. Входит к нему в кабинет совершенно незнакомый человек. И протягивает документы на подпись. После попытки выяснить, кто он такой, человек сильно удивляется и утверждает, что не первый год работает в компании моего знакомого. В должности маркетолога.
После некоторой проверки остальные сотрудники, удивившись, подтверждают версию незнакомца. Его дело есть в отделе кадров, бухгалтерии. Есть его фотографии с корпоративных вечеринок. Мой знакомый в тот день сдался. Ничего не понял и уехал домой все обдумать. А на следующий день никто в офисе странного сотрудника не вспомнил. Пропали записи из бухгалтерии, отдела кадров. Человек пропал с фотографий, но вот только мой друг продолжает помнить тот день с его участием. © KOCMOHABT.007 / pikabu
- Как-то раз я ехал на велосипеде по узкой тропинке. Недалеко впереди меня на велосипеде ехала пожилая женщина. Я был в паре метров от нее, когда дорожка повернула направо, и она на секунду исчезла из виду. Я должен был быть прямо позади нее после того, как я свернул туда же, так что представьте мое удивление, когда я понял, что она просто исчезла. Слева было открытое поле, справа — одна прямая дорога: ее нигде не было видно. Я хорошо знаю этот район, и она нигде не могла спрятаться. Эта женщина просто испарилась, и это озадачивает меня по сей день. © onesmilematters / reddit
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Мне было 21, и я искал комнату, которую можно снять. Я сказал маме, что на следующее утро у меня назначена встреча с парнем насчет аренды. Той ночью мне приснилось, что я пришел к нему в дом, он провел меня внутрь и показал мне комнату. А затем, когда я прошел мимо лестницы, ведущей в подвал, он толкнул меня вниз, а позже привязал меня к кровати. Я проснулся весь в поту от страха. А тут еще и мама прислала СМС: «У меня странное чувство — не ходи к тому парню, он плохой». Мне показалось, что это знак, так что я так и не встретился с ним. © the-willow-witch / reddit
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У меня была кошка-призрак. Мой кот всегда спал возле моей головы, поэтому я знал, что это не он. Но почти каждую ночь я чувствовал, как будто кошка прыгает на край кровати, топчется по кругу и ложится. Но на том месте ничего не было. Кошка-призрак и мой кот были в хороших отношениях, так что я не особо переживал. © Bailthazar / reddit
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В детстве я жил в глуши, в Ирландии. Как-то раз мы с подругой разбили лагерь на поле. Посреди ночи мы услышали пение. В поле стояла женщина с чистой белой кожей, светлыми волосами и в платье из какой-то очень легкой струящейся ткани. Она медленно шла по полю и пела на гэльском. Все в ней было эфемерным. Подруга хотела поговорить с ней, но я потянул ее обратно в палатку, и мы не выходили оттуда до утра. Я почти на 100 % уверен, что это была фейри. Я скептик, когда дело доходит до призраков, пришельцев, монстров и прочего, но я верю, что фейри существуют. Они настоящие и совсем не похожи на сказочных фей. Фейри высокие, красивые и опасные. © CollectorsEditionVG / reddit
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У меня тоже случалось всякое: то исчезнет что-то и окажется в другом месте, где оказаться не могло, то дверцы шкафчиков открываются, то упадет что-нибудь само собой. И вот, позавчера сижу я в зале, работаю за компом и слышу, как со всего размаху захлопнулась дверь в спальне. Попытался свалить на Марфу Васильевну (так зову свою кошку), но она в этот момент сидела на кресле с прижатыми ушами и поглядывала то на меня, то на дверной проем. Ну, думаю, сквозняк. Идем с кысей разбираться, что за кипиш в хате без нашего ведома. Нерешительно открываем дверь в спальню, из которой раздавался непонятный запах, а там, поискривая, плавится в розетке зарядка от триммера, аккурат над кучей маскхалатов. Еще бы минута-другая — и пожар. Видимо, не мог мой домовой такого исхода событий допустить, понял, что сам не разберется, и решил мое внимание привлечь. © RusRomeo / pikabu
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Я ушел с работы в 6 часов вечера (как и всегда). Домой мне ехать примерно час. Во время поездки на автобусе (10–15 минут) я уснул и проснулся лишь на моей остановке. Но когда я пришел домой, моя семья удивила меня: «Ты почему приехал так рано, все в порядке?» Я посмотрел на настенные часы, а там только около 6 вечера. Я все сверил: и время на телефонах, и время ухода с работы (программа все фиксирует). Но я так и не понял, откуда у меня взялся лишний час времени. © WhereIsAmandaCrew / reddit
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Моя бывшая жена и я спали. Из-за уличного фонаря в окно проникал небольшой луч света, поэтому комната и кровать были смутно видны. Наш черный шпиц спал на краю кровати. Мне снилось, что я проснулся, потянулся, чтобы погладить собаку, а он превратился в глянцевую черную устрицу, которая открывалась, показывая ряды блестящих стеклянных зубов. Я проснулся от того, что моя бывшая начала кидаться подушками. Я спросил: «Что случилось?» Она ответила: «Что это за блестящий черный моллюск с зубами на краю кровати? Где собака?» У нас был один и тот же кошмар в одно и то же время. От этого у меня до сих пор мурашки по коже. © KitKeating / reddit
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Однажды со мной произошло нечто необъяснимое. Я ехал со скоростью около 80 км/ч, и тут прямо передо мной выезжает машина. Я помню, как готовился к столкновению, а потом вдруг я оказываюсь уже примерно в 300 м вниз по шоссе. И вижу ту самую машину в зеркале заднего вида. © Chaithecat / reddit
- У нас в деревне тоже происходит странное иногда. Начало зимы. Двое возвращались домой. Решили идти не по дороге, которая делает небольшую петлю, а сократить по прямой — через поле. Прошли немного и увидели вдалеке огонек, фонарь на столбе в своей деревне, пошли на фонарь. Когда через несколько часов выбились из сил, уткнулись в большой скирд, залезли в него и проспали до утра, а утром увидели, что всю ночь вокруг скирда ходили.
Второй случай был летом. Наш друг отошел куда-то от компании, с которой он рыбачил на пруду, и пропал, те уже вернулись в деревню, а его все нет. Прибежал он часа в 4 утра, весь трясущийся. Оказалось, пошел в кусты по своим делам и увидел недалеко какое-то белое пятно, зачем-то очень ему захотелось на него посмотреть. Пошел он к нему, оно оказалось дальше, чем он думал. Вдруг услышал, как в деревне собаки загавкали, и чего-то ему так страшно стало. Он бегом побежал к домам. А не было его 3 часа. Местные это называют блудом. © TRIGRAMMA / pikabu
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Я был в своей комнате и направился в спальню родителей. Вижу, мой брат сидит на диване, ну я и иду дальше, а потом вспомнил, что мой брат-то не лысый. Я оглянулся, но там уже никого не было. Кто это мог быть, ума не приложу. © Prey12 / reddit
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Как-то мы все играли в карты ночью, и я сфотографировал своих родителей на телефон одного из их друзей. Глядя на экран, чтобы сделать хороший кадр, я не увидел ничего странного. Но когда я посмотрел на фото, уже после того, как сделал снимок, то увидел, что за ними стоял старик во фланелевом свитере и смотрел в окно. Жутко как-то. © Trippingthewire / reddit
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В октябре ездили с отцом на болото за клюквой. Места глухие, кроме лесовозов, никто и не ездил. Проехали в лесу, сколько смогли, и, оставив машину на опушке, взяв корзинки, пошли на болото. Набили корзины клюквой и пошли назад к машине. И тут холодать начало. Тучи появились на небе, потемнело, в нашу сторону туман опускается. Смотрим, а машины нет. Дорога, по которой приехали, есть, дорога, уходящая дальше, имеется, а машину как корова языком слизнула. Отец запаниковал, обошел всю поляну в поисках следов. Вернулся растерянный.
Отец уже все слова матерные перебрал. Корзины из рук валятся. Он остановился покурить. Стоял, курил, потом посмотрел на пачку сигарет, повертел их в руках: «Ладно. Попробуем дедовским методом». Он поднял пачку сигарет над головой и прокричал: «Леший! Леший! Спасибо тебе за подарки лесные. За угощение. Прими от нас в знак благодарности это подношение».
У меня глаза стали квадратными после этого. Отец положил пачку сигарет, спички и мундштук под сосну и велел мне идти за ним. Когда вышли на опушку, туман рассеялся, а родной автомобиль стоял на своем месте. Вот это было действительно чудо. © WarhammerWasea / pikabu
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После института я поддерживал связь со своим преподом, тогда ему было около 50 лет. И вот в одну из встреч мы выпили и в таком состоянии пошли гулять по проспекту. Остановились на перекрестке, горел красный. Я посмотрел через дорогу, а там стоит очень странный парень. Его одежда была старой, современной, но очень старой. И он светился темным, я не знаю, как это передать словами, у него под капюшоном было темно. На улице был день, я стоял и пытался понять, мне кажется или нет. А препод говорит мне: «Нет, здесь мы переходить не будем, мне этот человек не нравится». И мы перешли через другую сторону. До сих пор это вспоминается с каким-то холодком. © whereareyougoing / pikabu
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Я врач. Как-то раз в начале моей смены был случай. Пациент вышел из палаты интенсивной терапии после того, как он только что умер, и осмотрелся. Я видел это боковым зрением. Когда я повернул голову, его уже не было. © chinchillarocket / reddit
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Мы с мужем выбирали, какой дом купить. И риелтор предложил нам один такой на осмотр, только дому было больше 100 лет. Мы вошли через парадную дверь. Там никого не было, кроме нас троих, и никто не жил там в то время. Мы быстро оглянулись, потратив не более 3-4 минут, прежде чем решить, что нам это неинтересно. Когда мы подошли к входной двери, чтобы выйти, выход нам блокировало большое кресло-качалка. Мой муж передвинул его, ничего не сказав. А я спросила брокера: «Как этот стул попал туда?» Она только покачала головой, показывая, что не хочет это обсуждать, и мы все молча подошли к машине. © Cluelessinfl / reddit
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Когда я училась в старшей школе, мне приснился сон, что я в полностью белой классной комнате, и в ней сидит лишь одна девушка. Во время сна я знала, что это сон, потому что девушка была старше меня и у нас не могло быть общих уроков. Примерно 6 лет спустя я была на мастер-классе, на улице ярко светило солнце, в классе было светло, и тут я замечаю ту девушку из сна. Я так и не поняла, к чему же мне приснился тот сон. © nijay2 / reddit
- Когда мне было 5 лет, я вышла из своей комнаты и посмотрела в коридор. И увидела маму, она чуть постояла, затем отвернулась, вошла в ванную и закрыла дверь. Я пошла на кухню и увидела, что мама стоит тут и моет посуду. До сих пор не знаю, что это было. © ghastlyghostie / reddit
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Однажды я проснулся ночью, увидев множество теней вокруг меня и одну на своей груди, держащей мои руки. А проснувшись утром, я подумал, что это был сон, пока не увидел два синяка на запястьях, как будто что-то держало их очень крепко. © Chimchar3131 / reddit
- Мы с моей подругой в старших классах периодически прогуливали школу. Одним из наших любимых мест было старинное кладбище. Заросшее, с кучей красивых скульптурных надгробий аж с XVIII века. На его территории стоят дома, на аллеях можно встретить играющих детей, бабуль, пасущих коз, и даже гуляющих мам с колясками.
И вот в очередной раз мы там гуляли. Стояла поздняя осень, шел дождь. Аллеи были пусты. На очередном повороте мы увидели бабушку. Она посмотрела на нас пристально и добро улыбнулась. Мы улыбнулись в ответ и побежали дальше. Спустя несколько шагов переглянулись и побежали так, что только пятки сверкали.
Во-первых, бабушка была в легком летнем платье и белой косынке. А во-вторых, она была совершенно сухая. Дождь лил как из ведра, мы были насквозь мокрые, а ведь бабушка стояла под открытым небом. До сих пор вспоминаем тот случай, показания и описания все сходятся идеально, но логичного объяснения найти не можем. © lutaosk / pikabu
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Я думаю, что у большинства людей было такое, когда какая-то вещь падает и будто исчезает. И вот полная противоположность этому произошла со мной пару месяцев назад. Я и мои друзья стояли в кругу в коридоре нашей школы, когда вдруг мы услышали, как что-то упало. Мы все одновременно посмотрели на пол, и там лежала маленькая серебряная иностранная монета (я думаю, что швейцарская). Я поднял ее и спросил, может, кто уронил, но все отрицали. Но, кроме нас, больше некому было ронять монетку. Позже мы пошутили, что кто-то в Швейцарии, вероятно, уронил ее и теперь лихорадочно ищет. © MercuriusRex / reddit
Бонус: порой мистика имеет простое и обыденное объяснение
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Снимали мы с женой старенький домик в маленьком городке. В одну ночь легли спать. В доме вдвоем, коты-собаки в дом не заходят, тусуются во дворе. И тут слышу: трень. Кто-то легонько провел по струнам на гитаре. Гитара моя, висит на стене здесь же, в спальне. Думаю, показалось. Зарепетировался. Трень. Жена говорит: «Ты слышал?» Трень. Волосы на попе потихоньку начинают шевелиться. Гитара-то в другом углу комнаты висит, прикол исключен, у жены чувства юмора нет. Хоть я и отношусь скептически к мистике, но тут готов был уверовать. Трень. Усилием воли вскакиваю с кровати, бегом к выключателю, врубаю свет. А на моей гитаре сидит обычная мышь! И хвостиком по струнам трень. © Basist23 / pikabu
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В детстве, в гостях у тети, я нашел в углу дома коробку, в которой был стакан воды и кусочек хлеба. На коробке детской рукой моей двоюродной сестры было написано: «Для домового». Я знатно поржал над ней в силу своего детского скептицизма, но для опыта поставил дома такую же инсталляцию. Дом, в котором я жил вдвоем с бабулей. А на следующее утро хлеба не стало. Его еще кто-то и запил водой из стакана. Сказать, что я был в шоке, ничего не сказать. Бабуля божилась, что не трогала, и сама знатно разнервничалась. Эксперимент повторился. Результат тот же. И так несколько раз. На тринадцатую ночь, примерно в час ночи, меня аккуратно будит бабуля и, приложив палец к губам, шепчет: «Молчи и слушай». И я услышал, как кто-то ест. И тогда бабуля медленно потянулась к включателю люстры. Это был наш кот. А в мистику я с тех пор не верю. © Rakhymjun / pikabu
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Моя подруга снимала квартиру. Дома бывает редко, много работает. И тут она подмечает, что остаются вмятины на подушке (будто кто-то лежал), вещи стали передвигаться. Она перепугалась, с молитвой прошлась по углам, угостила домового. Но потом из холодильника стали пропадать продукты. И тут вариант нечисти мы отбросили. Оставили включенной камеру, оказалось, приходила хозяйка и подъедала девочку. Съехала с квартиры с большим скандалом. © Kolobok999 / pikabu
А с вами случались необъяснимые ситуации или псевдомистические истории?
Фото на превью WhereIsAmandaCrew / reddit