20 случаев, когда люди не ждали ничего особенного, а реальность подкинула джекпот
После множества примеров того, как порой наши радужные ожидания постигает жестокое разочарование, как-то сложно уже верить в лучшее. И это касается интернет-покупок, кулинарных изысков и даже творчества. И для того чтобы доказать, что в мире еще есть ответственные продавцы, владельцы ресторанов и просто мастера на все руки, мы приготовили для вас этот материал.
Мы в AdMe.ru считаем, что надо надеяться и ожидать лучшего. В конце же вас ждет бонус, от которого ваше настроение гарантированно поднимется на весь день.
«Попробовали рецепт печенья из кофейных зерен, результат приятно удивил»
100%-е попадание
«Со мной такое случилось впервые»
«Я впервые сделала такой торт»
А этот тост неплох
«Получилось хорошо»
Рецепт и результат
«Маска Маджоры, которую я заказал по рекламной ссылке на Facebook, выглядит великолепно! Не могу дождаться, чтобы показать этого плохого парня»
«Я купил эту раскраску по прихоти и был удивлен, насколько она мне понравилась»
«Заказал чехол из рекламы в Instagram. Это невероятно!»
Медведи-бодибилдеры удались
«Приятно удивлен этим фруктовым пирогом»
«Сделал эту полку для рождественского подарка. Мой первый проект за 10 лет занял 16 часов»
«Обычно я разочарован, но сегодня случилось небывалое»
«На самом деле не ожидал такой удачи!»
«После нескольких неудач я наконец сделал его как с обложки»
Ну один в один!
Наконец-то правильное мороженое
«Моя вторая вышивка. Думаю, я была довольно близка»
«Я так рада, что мои бисквиты больше, чем на картинке! (Положили в упаковку горизонтально)»
Бонус: кажется, заказчик доволен
А у вас были похожие случаи?
Фото на превью SofaLush, agerber395 / Reddit
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