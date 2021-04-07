20 случаев, когда люди не ждали ничего особенного, а реальность подкинула джекпот

После множества примеров того, как порой наши радужные ожидания постигает жестокое разочарование, как-то сложно уже верить в лучшее. И это касается интернет-покупок, кулинарных изысков и даже творчества. И для того чтобы доказать, что в мире еще есть ответственные продавцы, владельцы ресторанов и просто мастера на все руки, мы приготовили для вас этот материал.

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«Попробовали рецепт печенья из кофейных зерен, результат приятно удивил»

100%-е попадание

«Со мной такое случилось впервые»

«Я впервые сделала такой торт»

А этот тост неплох

«Получилось хорошо»

Рецепт и результат

«Маска Маджоры, которую я заказал по рекламной ссылке на Facebook, выглядит великолепно! Не могу дождаться, чтобы показать этого плохого парня»

«Я купил эту раскраску по прихоти и был удивлен, насколько она мне понравилась»

«Заказал чехол из рекламы в Instagram. Это невероятно!»

Медведи-бодибилдеры удались

«Приятно удивлен этим фруктовым пирогом»

«Сделал эту полку для рождественского подарка. Мой первый проект за 10 лет занял 16 часов»

«Обычно я разочарован, но сегодня случилось небывалое»

«На самом деле не ожидал такой удачи!»

«После нескольких неудач я наконец сделал его как с обложки»

Ну один в один!

Наконец-то правильное мороженое

«Моя вторая вышивка. Думаю, я была довольно близка»

«Я так рада, что мои бисквиты больше, чем на картинке! (Положили в упаковку горизонтально)»

Бонус: кажется, заказчик доволен