20+ случаев, когда городскую среду благоустроили не для людей, а для галочки

В идеальном городе все вокруг сделано для удобства людей. Там вы не найдете скамеек, на которых невозможно посидеть, пандусов, съезды с которых перекрыты заборами, или велодорожек, похожих на американские горки. Но это идеальные города, а в обычных все это есть, и в довольно нескромном количестве.

Мы в AdMe.ru, конечно, не специалисты в области урбанистики, но, глядя на эти фото, не смогли сдержать недоуменное «ну как так-то?». А бонусы этой статьи докажут: проблемы с комфортной средой бывают не только в городах. Да и отдельные организации или простые жители иногда не без греха.

«У нас в городе клумбы не только огородили по периметру, но и прикрыли сверху»

«На первом фото есть дорожка, но нет ворот. На втором — есть ворота, но нет дорожки. Не встретились они, бывает такое в жизни»

Надеемся, транспорт здесь ходит так часто, что у ожидающих его людей просто не успевает возникнуть желание присесть на скамейку

Пандус сделали, забор установили. Теперь точно удобно и безопасно

Вы же правда даже и не думали, что тут можно посидеть? Просто проектировщики заранее решили, что у вас это не получится

Можете разобрать, что там на дорожном знаке?

«В „Терминаторе“ примерно такие же последствия были после перемещения во времени»

Вероятно, когда проектировали эту скамейку, в матрице случился сбой

А вы тоже как-то не так представляли себе раздельный сбор мусора?

Этот забор выглядит дружелюбно

«— А давайте сделаем пандус рядом с парковкой для инвалидов. Только вот как люди будут на него попадать? — Есть у меня одна идейка...»

Желание сделать остановку минималистичной зашло слишком далеко

«Туаллея» — новое слово в благоустройстве

«Последние лет 5 пытаюсь разобраться, что же это значит»

Скамейка, которую можно заблокировать, а ключ — унести с собой

Если скрестить велодорожку с американскими горками, получится примерно вот так

Немножко свободного времени и усилий — и обычная скамейка превращается в массажер для пятой точки и место паломничества белочек

Бонус № 1: Лучшее средство против гостей — дверь, в которую невозможно постучать

Бонус № 2: «Приветствуем вас в нашем заведении. Уходите поскорее»

Бонус № 3: «Это вход в кафетерий в моей школе»

Бонус № 4: Теперь в деревне есть остановка, асфальт уложен, но почему же радости все нет?