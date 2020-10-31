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20+ случаев, когда городскую среду благоустроили не для людей, а для галочки

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В идеальном городе все вокруг сделано для удобства людей. Там вы не найдете скамеек, на которых невозможно посидеть, пандусов, съезды с которых перекрыты заборами, или велодорожек, похожих на американские горки. Но это идеальные города, а в обычных все это есть, и в довольно нескромном количестве.

Мы в AdMe.ru, конечно, не специалисты в области урбанистики, но, глядя на эти фото, не смогли сдержать недоуменное «ну как так-то?». А бонусы этой статьи докажут: проблемы с комфортной средой бывают не только в городах. Да и отдельные организации или простые жители иногда не без греха.

«У нас в городе клумбы не только огородили по периметру, но и прикрыли сверху»

© bryuho / Pikabu

«На первом фото есть дорожка, но нет ворот. На втором — есть ворота, но нет дорожки. Не встретились они, бывает такое в жизни»

© dravalanche / Pikabu

Надеемся, транспорт здесь ходит так часто, что у ожидающих его людей просто не успевает возникнуть желание присесть на скамейку

© axlccjc / Reddit

Пандус сделали, забор установили. Теперь точно удобно и безопасно

© konstboyarov / Pikabu

Вы же правда даже и не думали, что тут можно посидеть? Просто проектировщики заранее решили, что у вас это не получится

© Red_Trapezoid / Reddit

Можете разобрать, что там на дорожном знаке?

© _DeanRiding / Reddit

«В „Терминаторе“ примерно такие же последствия были после перемещения во времени»

© klopmaster / Pikabu, © CamaroKZ / Pikabu

Вероятно, когда проектировали эту скамейку, в матрице случился сбой

© LadyTogruta / Reddit

А вы тоже как-то не так представляли себе раздельный сбор мусора?

© tisk / Pikabu

Этот забор выглядит дружелюбно

© TurboTitan92 / Reddit

«— А давайте сделаем пандус рядом с парковкой для инвалидов. Только вот как люди будут на него попадать?

— Есть у меня одна идейка...»

© DominoUB / Reddit

Желание сделать остановку минималистичной зашло слишком далеко

© gostanstraykids / Reddit

«Туаллея» — новое слово в благоустройстве

© vas0812991 / Pikabu

«Последние лет 5 пытаюсь разобраться, что же это значит»

© notgayyyyy / Reddit

Скамейка, которую можно заблокировать, а ключ — унести с собой

© lo_re / Reddit

Если скрестить велодорожку с американскими горками, получится примерно вот так

© Unknown user / Imgur

Немножко свободного времени и усилий — и обычная скамейка превращается в массажер для пятой точки и место паломничества белочек

© ampearlman / Reddit

Бонус № 1: Лучшее средство против гостей — дверь, в которую невозможно постучать

© babyshakes / Reddit

Бонус № 2: «Приветствуем вас в нашем заведении. Уходите поскорее»

© ginteru / Reddit

Бонус № 3: «Это вход в кафетерий в моей школе»

© skiierBoi / Reddit

Бонус № 4: Теперь в деревне есть остановка, асфальт уложен, но почему же радости все нет?

© karlson76 / Pikabu

А как обстоят дела с благоустройством в вашем городе? Все сделано для людей или просто для галочки?

Фото на превью karlson76 / Pikabu
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