20+ раз, когда фантазия дизайнеров пустилась во все тяжкие

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Несколько лет назад британские нейрофизиологи выяснили, что около 2 % населения Земли страдает от афантазии. Этим термином обозначается неспособность человека представить в голове даже простой абстрактный образ. А вот для героев сегодняшней подборки впору придумывать новый термин — гиперфантазия. Потому что их воображение не знает вообще никаких границ.

AdMe.ru нашел фото от людей, которые не смогли вовремя остановить поток креативных идей.

Хочется верить, что его избранница оценит нестандартный подход

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Когда решил соединить современность и Ренессанс

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Когда решил поиграть со шрифтами. И заигрался

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А нет, берем свои слова назад

Не знаем, как вам, а нам как-то не по себе

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