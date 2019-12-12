20+ случаев из практики бригады скорой помощи, по которым можно снимать комедийные сериалы

Мы на вызове. Повод вполне рутинный: ребенку 3 года, высокая температура. Короче, думаю, надо будет его обтереть. Обращаюсь к маме и бабушке.

— Скажите, а у вас водка дома есть?

— Конечно...

Некоторое время спустя заходит улыбающаяся бабушка. С подносом! А там красиво нарезанные соленые огурчики, колбаска, пара ломтей батона и венчает сей натюрморт рюмка водки. Ей-богу, не хватало только цыган с гитарами и песни «К нам приехал, к нам приехал! Детский доктор, ДА-РА-ГОЙ!»

Справившись с собой спрашиваю:

— А еще водка есть?

— Доктор, а вам точно можно?

— Точно.

Приносят бутылку, которую я торжественно вручаю фельдшеру с напутствием «Обтирай!» Сам смастерил себе офигенный бутерброд с батоном, колбаской и огурчиками. Температуру, конечно, мы успешно побороли. А через неделю от них пришла благодарность «за человеческое отношение и высокий профессионализм». © MrDrMalloy / pikabu