20+ случаев из практики бригады скорой помощи, по которым можно снимать комедийные сериалы
То, что для нас — необычайное происшествие, для врачей и фельдшеров скорой — трудовые будни. Порой за одну смену, в течение нескольких часов, они успевают увидеть трагическое происшествие, принять роды и попасть в комичную историю. Конечно, такой ритм приводит к тому, что остаются на этой работе только те, для кого спасать людей — призвание.
Мы в AdMe.ru считаем работников скорой настоящими героями и не смогли пройти мимо их историй о самых необычных происшествиях на работе.
- Один маленький мальчик засунул палец в солонку. И палец там застрял. Намертво — ни туда ни сюда. Приехавшая бригада первым делом предложила солонку разбить, но родители почему-то не обрадовались такому варианту. Солонка якобы была прабабкина авторства самого Фаберже (барабан Страдивари, да-да). Когда полушутя родителям предложили палец ампутировать, они абсолютно серьезно принялись обсуждать такой вариант. В итоге при помощи водителя, некоторого инструмента, подсолнечного масла и крепкого слова палец удалось достать без повреждений — и пальца, и антикварной ценности. © SERYI_POLOSATIY © / livejournal
- Лето. Дневная смена. Дают нам повод: ребенок, 6 лет, плохо. Бросили трубку. Быстро-быстро приезжаем на вызов. В коридоре нас встречает плачущая и явно сильно перепуганная мама, просит побыстрее осмотреть ребенка. Рассказывает, что, как только тот заснул, в окно комнаты начал стучаться воробей.
— Доктор, если птица в окно стучится, значит в квартире кто-то умрет! Это ангел смерти к нам прилетал!
Осмотрели ребенка: здоров. На этом и расстались. Не стал ее огорчать и говорить, что в квартире, кроме ребенка, еще и она проживает, а то опять бы скорую вызвала. © YaZoV / pikabu
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Мы на вызове. Повод вполне рутинный: ребенку 3 года, высокая температура. Короче, думаю, надо будет его обтереть. Обращаюсь к маме и бабушке.
— Скажите, а у вас водка дома есть?
— Конечно...
Некоторое время спустя заходит улыбающаяся бабушка. С подносом! А там красиво нарезанные соленые огурчики, колбаска, пара ломтей батона и венчает сей натюрморт рюмка водки. Ей-богу, не хватало только цыган с гитарами и песни «К нам приехал, к нам приехал! Детский доктор, ДА-РА-ГОЙ!»
Справившись с собой спрашиваю:
— А еще водка есть?
— Доктор, а вам точно можно?
— Точно.
Приносят бутылку, которую я торжественно вручаю фельдшеру с напутствием «Обтирай!» Сам смастерил себе офигенный бутерброд с батоном, колбаской и огурчиками. Температуру, конечно, мы успешно побороли. А через неделю от них пришла благодарность «за человеческое отношение и высокий профессионализм». © MrDrMalloy / pikabu
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Надо завязывать с профессиональным жаргоном. Обрабатываю женщине лоб, задумчиво, абсолютно без задней мысли говорю: «Рана небольшая, швы не нужны. Но в больницу поедем, череп надо снять». Вижу ее глаза, полные ужаса и недоумения. Обреченно вздохнув: «На снимок поехали...» © привет, столбняк! / twitter
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Пока я писала карту, пациентка успела рассказать про соседа:
— Ну, значит, врачи его в машину скорой затащили и сидели ждали там, пока он умрет.
— Что?
— Я своими глазами, конечно, не видела, но они дверь закрыли. Машина никуда не поехала, ждали, пока он умрет, точно.
Сосед жив. © доктор котик/ twitter
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Всегда нравилась гениальность повода к вызову: «Мне плохо». Можно встретить интересные и забавные истории, а можно нарваться на совершенный бред. Например, бригада, приехав к мужчине, услышала о том, что беспокоит его перхоть! Но понял он это, лишь приняв на грудь. © l_rimskaya / instagram
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Диспетчер объяснила, что пациент жалуется на зеленые ноги, других симптомов и жалоб нет. Прибыли на место, спросили, носил ли пациент новые носки или туфли, менял ли мыло. На все вопросы он ответил отрицательно, повезли. В отделении почти весь персонал приветствовал нас у двери — любопытно. Мы положили его в кровать, и тут он сообщает медсестре: «Я только что купил новую зеленую пару обуви и носил без носков». Я поинтересовался, зачем он ответил «нет», когда его спросили об этом. Он посмотрел вниз на свои ярко-зеленые ноги и выдал: «Я забыл». © Wanda Baublitz / quora
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Как-то вызвала нашу бригаду одна бабушка. Наверняка подобное было почти у всех врачей.
— Инфаркты, инсульты были?
— Да, был микроинфаркт.
— Выписки, кардиограммы есть?
— Нет, а зачем они?
— А откуда вы узнали, что у вас был микроинфаркт?
— Так соседка сказала. © aleksgizn / reddit
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Повод для вызова: женщина, в глаз воткнулся твердый предмет. Включаем сирену, несемся, представляя себе бедную женщину с большим предметом, застрявшим в глазнице, высокой кровопотерей, может, даже мозг поврежден. Приезжаем и видим молодую женщину, сидящую на ступеньках. Спрашиваем, где находится наш пациент. Она отвечает: «Это я. Позвонила, потому что у меня в глаз попала ресница и я не могу ее вытащить». Простите что? Мы предлагаем умыться и потереть глаз. Нет, она хочет поехать в больницу. Кстати, на следующий день она снова позвонила по такому же поводу. © Hunk Garrett / quora
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Ничем, кроме смесей, ребенка не кормят, так как мать не умеет варить. Фельдшер, 45-летняя женщина, повязав фартук, в час ночи варила манную кашу, чтобы нормально накормить ребенка, потому что тот был практически здоров и колоть его смысла не было. Он просто есть хотел! Tezska о медицине / twitter
- Нас вызвали, чтобы доставить пациента, которого я назову Боб, в психиатрическую лечебницу. Боб принял боевую стойку в стиле карате, угрожая всем, кто к нему приближался. У меня появилась идея. Я вышел из машины и крикнул: «Боб, эй, Боб! Залезай! Мы должны выбраться отсюда!» Боб побежал к машине скорой и прыгнул внутрь. Я представился ему «связным» и велел быстро пристегнуться, чтобы мы могли «уйти». Так мы ехали «под прикрытием» в стиле Бонда, пока не доставили его в «безопасное место». © Anthony Ricci / quora
- Женщина вызвала скорую, чтобы «не было так скучно». Мужчина 30 лет вызвал нас, потому что у него всю ночь держалась «ужасно высокая» температура — 37,3. Мы приехали к бабушке, и она попросила, чтобы врач продиктовал ей показания счетчика. Также нас звали, чтобы мы помогли найти «пропавшую» родинку. Женщина вызвала скорую, чтобы врачи подтвердили факт непорочного зачатия. Кстати, подтвердить на месте не смог (не хватило квалификации). Пару раз вызывали, потому что у людей не было собутыльников. Один раз приехали «чтобы вы, врачи, показали, как правильно делать гимнастику». Был вызов, когда пациентка нас вызвала, чтобы доказать, что уринотерапия работает. Однажды вызвали нас, чтобы мы удалили вирусы из компьютера. Это все было бы очень весело, если бы у нас было много свободного времени. © Pustelgaga / pikabu
Скорая поможет при плохом настроении.
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На вызове. Выпивший мужчина спрашивает у меня:
— Как вас зовут?
— Авдотья.
— Авдотья, у вас красивые брови.
Через 15 минут:
— Как вас зовут?
— Алевтина.
— Алевтина, у вас такие красивые...
— Брови?
— Откуда вы узнали? © Валидол / twitter
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Отправляемся на вызов — нападение в местном баре. У вызвавшего нас небольшая рана на лбу и огромное количество пустых стопок рядом на столе. Пациент утверждает, что группа бандитов избила его, когда он выходил из бара. Все, кто видел, как он выходил, говорили, что он подрался с... асфальтом. © a / reddit
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Мужчина, 40 лет. Жена обиделась и не пускает в квартиру. В подъезде не холодно, но тоскливо. Повод вызова: «Плохо в подъезде». Прибывшей бригаде предложил на выбор выбить дверь квартиры или увезти его в какую-нибудь больницу, где встречают Новый год. © Маргарита / twitter
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Вызов на аритмию у женщины 65 лет. Жалуется на частое сердцебиение, перебои в работе сердца, слабость и головокружение.
— За медицинской помощью обращались?
— Нет. Думала, в первый день все пройдет. Так раньше бывало. Я подумала, что если помирать, то помирать нужно красивой. Пошла и сделала химию, — показывает укладку на голове.
Короче решили ее госпитализировать.
— Доктор, а если дома полечиться, то что можно сделать?
— Маникюр и педикюр.
— Поможет?
— Нет. Но будет красиво. © Sovulo / pikabu
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Мужчина, 26 лет. Вызов на улицу. Боль в глазу. Всю дорогу, до момента моего приезда, он истерил, что умирает, чтобы мы ехали быстрее. По факту: песочек от ветра попал в глазик, глазик немножко почесался. Он: «А вы меня и в больницу не повезете? А почему?» © sammy / twitter
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Теплый майский денек. Первый вызов. Роды, 40 недель. Прошу водителя ехать с музыкой и светом. Долетели за 8 минут. Заходим. Ну, говорю, документы взяла — и поехали. Рожающую мадам — на носилки. Свет, музыка — погнали. Еще один светофор, и мы в роддоме. Но... не суждено. Мадам решила родить прямо здесь и сейчас. На ходу надеваю перчатки, кричу водителю: «Стой, рожать будем». Я не знаю, как описать свои ощущения: я первый раз принимала роды. Достаточно быстро родился ребенок — девочка. О, эти секунды, казавшиеся вечностью, пока она не закричала! Я думала, стану седой. Доделав все необходимое, через минуту были в роддоме. Потряхивало меня долго. © belosnezka666 / pikabu
Спасибо им за новогоднее дежурство!
- Мужчина, 20 лет. Повод для вызова: боли в животе, тошнота. По факту: гастрит, полностью обследованный, терапия есть, диету не соблюдает, лекарственные препараты не принимает, скорую вызвал, чтобы «вы сказали, что со мной». © Фельдшер 03 / twitter
- Работаю водителем на скорой. Везу на вызов. Час ночи. Адрес — в центре города. Укусила змея! Откуда взяться змее в городе? Оказывается, все проще простого. Днем ездили в лес за черемшой, поймали какую-то змеюку, засунули в 3-литровую банку и привезли с собой (вот зачем, спрашивается?). Пришли друзья, выпили и решили достать змею из банки. Она, конечно, за руку тяпнула. © H3.14n / pikabu
- Первые сутки после отпуска отлично начались. Вызов: женщина, 31 год. Повод: травма руки. По факту: ударилась локтем о тумбу, вызвала скорую, чтобы спросить, надо в травмпункт идти или нет. © sammy / twitter
Есть ли у вас знакомые медики? Они делились с вами историями из практики?
Фото на превью ThomasHardy / pikabu