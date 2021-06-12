20+ абсурдных фраз, которые когда-то были молодежным сленгом, а теперь стары, как тамагочи

Жаргонные словечки, сленг, арго, как бы ни раздражали многих, будут всегда. Ведь именно они свидетельствуют о том, что язык остается живым, разговорным. Для тех, кого это «нереально бесит», есть лишь одно утешение — большинство слов и выражений со временем отмирают. Сообщите современному подростку, что его поведение «полный зашквар», и он лишь по контексту догадается, о чем идет речь.

Мы в AdMe.ru решили собрать самые популярные словечки и фразы, которые когда-то употреблял почти каждый в рунете, и вспомнить, что же они означали. Быть может, этот ностальгический словарик поможет вам перестать быть такими токсиками и прекратить шеймить молодежь за их арго.

Превед, медвед!

Приветствие, одновременно выражающее счастье собеседника от встречи с вами и полную его уверенность, что вы так же рады видеть его, чем бы там ни занимались. Понять всю суть медведа невозможно, если не ознакомиться с оригинальным произведением, давшим жизнь этому мему.

Многабукф, не осилил

Фраза выражает бессилие обычного человеческого разума перед длинными текстами, в просторечии именуемыми «простынями». В качестве оценки вашего творчества намекает на то, что эпистолярный жанр на данном этапе — не ваш конек.

Слив засчитан

Аргументы собеседника показались вам неубедительными, вы считаете, что он уходит от темы. Чтобы не утомлять его дальнейшими прениями, вы сообщаете ему, что признаете дискуссию законченной и он в ней — проигравшая сторона.

Аффтар, пеши исчо

Выражение одобрения творчества автора, пусть это всего лишь дневниковая запись. Если автор продолжает радовать преданных читателей, то сможет получить высшую оценку — «аффтар жжот!», ну а если разочарует, то ему посоветуют «выпить йаду».

В Бабруйск, жывотнае!

Выражение крайне негативного отношения к кому-либо и пожелание этой неприятной неадекватной личности оказаться как можно дальше не только от вас, но и от всякой цивилизации вообще. В отличие от реально существующего белорусского города Бобруйска, Бабруйск — город, где «втыкается» ось зла, и этим все сказано.

ЧАВО

Когда собеседник слишком часто переспрашивает — «чаво?» — самое время послать его в ФАК (FAQ) или, по-русски, сборник ЧАсто задаваемых ВОпросов.

Олдскулы свело

То чувство, когда увидел когда-то культовые, но уже давно вышедшие из моды или даже употребления вещи: игру «Ну, погоди!», кофточки с люрексом, ковер с оленем на стене и пр.

Евпочя

Используется при разговоре двух людей, когда один из них вы, а второй не очень быстро соображает и не считывает подтекст ваших предыдущих высказываний. Любому умному человеку сразу ясно, что ЕВПОЧЯ это аббревиатура выражения «Если Вы Понимаете, О Чем Я».

Йа подсталом

Кросавчег

Человек, которым мы искренне восхищаемся, и не потому, что он невыразимо прекрасен внешне (хотя это тоже возможно), а потому, что ему удалось впечатлить нас своими действиями. Например, шедеврально нахамить училке.

Самая высокая оценка юмористического творчества автора, чистый восторг, сопоставимый по накалу ощущений только с «ржунимагу».

Имхо

Подчеркивает то, что у вас есть собственная позиция и при этом вы — человек культурный. Как минимум вы знаете, что английская аббревиатура IMHO расшифровывается как In My Humble Оpinion и переводится — «по моему скромному мнению». Но знаете, обычно это никого не волнует!

Лытдыбр

Запись, озаглавленная этим словом, не претендует на эпохальность. В собрании ваших сочинений вы рекомендуете разместить ее в томе: «Дневники классика». Собственно говоря, lytdybr это и есть слово «дневник», просто увлеченный своими, безусловно, непростыми думами человек забыл поменять раскладку на клавиатуре.

У меня лапки

Вы не только не можете, но и физически неспособны совершить то, о чем вас просят, во всяком случае здесь и сейчас. Но обижаться за это на вас не стоит, потому что вы же так милы в своей беспомощности.

Ты гонишь

Деликатно пытаетесь дать понять собеседнику, что его рассказ кажется вам несколько преувеличенным, экспрессивным и далеким от истины. Не говорить же ему: «Да ты вконец заврался!»

Топикстартер

Тот, кто инициировал беседу, поднял вопрос или обозначил тему. Топикстартер может быть как существом всемогущим, способным дать разрешение на офтопик или же потребовать срочно пресечь недозволенные речи, так и обездоленным — сиди и жди, что тебе люди скажут.

Респектище, дико плюсую

Высшая форма восхищения чьими-либо действиями или изложением мыслей, дополненная многократно усиленной положительной оценкой. Лучше бы, конечно, деньгами.

Киса, с каково ты города?

Деликатные и воспитанные люди так указывают, что оппонент мыслит узко, провинциально, руководствуется штампами и неинтересен им как собеседник. Спрашивая при этом: «Киса, ты што, абиделас?», они дают понять, что считают кого-то существом слишком эмоциональным и потому потенциально подходящим для оттачивания чужого остроумия.

Я плакалъ

Используется тогда, когда вы не можете другими словами объяснить, что увиденное настолько вас рассмешило, что вызвало неконтролируемое слезоизвержение.

Готично

Если вы забыли слова «возвышенно», «прекрасно», «красиво», «впечатляюще», а они так и просятся на язык, то можно сказать: «готично» или «брутально». Большинство, по вашему мнению, все равно не знает точное значение этого слова, но поймет, что вы под впечатлением.

Жесть

Суровая правда жизни, данная нам в ощущениях. Оценка события, которое вы наблюдали сами либо услышали о нем или прочли, как шокирующего.

Троллей в баню

Призыв изъять из дискуссии личностей, провоцирующих других, белых и пушистых собеседников, на эмоциональные реакции. Конфронтация с троллями бесполезна ввиду разных жизненных позиций обычных людей и мифических персонажей, поэтому и стоит их забанить, отправить в баню — то есть туда, откуда под той же учетной записью не возвращаются.