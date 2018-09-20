20+ человек, которые запомнят этот перелет надолго

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Каждый, кто хоть раз летал, наверняка задавался вопросом: как возможна такая концентрация странных людей в одном месте? Почему на работе, в кино или ресторане все более или менее адекватны и предсказуемы, а на борту самолета можно ждать чего угодно. Мы нашли доказательства того, что аэропорты живут своей собственной жизнью, нравится она нам или нет.

AdMe.ru собрал забавные ситуации, которые могут произойти только в аэропорту или на борту самолета. Иногда хочется забыть их как страшный сон.

Когда не помнишь, в какой из чемоданов положила документы

Понятия «личное пространство» для некоторых пассажиров просто не существует

Привычка везде вести себя как дома, кажется, неискоренима

Сотрудники аэропорта развлекаются по-своему

Немного о стоимости перекуса в дороге

Ничто не должно помешать плановой тренировке, даже перелет и неподходящая обувь

Иногда самое крутое, что можно привезти из путешествия, — метла

Увидев это фото, вы будете в каждом путешествии хорошенько протирать любые поверхности...

...протирать их дважды

«Мой ночной кошмар»

Перелет с ребенком — испытание и для родителей, и для впереди сидящих пассажиров

«Лично я думаю, что эти сиденья для самолета разработаны социопатом»

Фальшивые розетки в аэропорту бесят, наверное, всех

Вы тоже испытывали подобное?

Такой пассажир способен обнулить баланс негатива на неделю вперед

И зарядку сделал, и носки проветрил, и соседей заодно «взбодрил»

С этим бортпроводником точно никто не умрет в авиакатастрофе

Завтрак в первом классе American Airlines

Кажется, у него был очень долгий и тяжелый день

«Моей сестре нужно было провести ночь в аэропорту, и она использовала это время по максимуму»

Девушка просто чистит зубы в аэропорту

Наверняка у нее есть веская причина для такой чистоплотности

Суровые будни бортпроводника: нужно защитить пиццу от турбулентности

Расскажите самую безумную историю, которая приключилась с вами в дороге.