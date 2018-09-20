20+ человек, которые запомнят этот перелет надолго
Каждый, кто хоть раз летал, наверняка задавался вопросом: как возможна такая концентрация странных людей в одном месте? Почему на работе, в кино или ресторане все более или менее адекватны и предсказуемы, а на борту самолета можно ждать чего угодно. Мы нашли доказательства того, что аэропорты живут своей собственной жизнью, нравится она нам или нет.
AdMe.ru собрал забавные ситуации, которые могут произойти только в аэропорту или на борту самолета. Иногда хочется забыть их как страшный сон.
Когда не помнишь, в какой из чемоданов положила документы
Понятия «личное пространство» для некоторых пассажиров просто не существует
Привычка везде вести себя как дома, кажется, неискоренима
Сотрудники аэропорта развлекаются по-своему
Немного о стоимости перекуса в дороге
Ничто не должно помешать плановой тренировке, даже перелет и неподходящая обувь
Иногда самое крутое, что можно привезти из путешествия, — метла
Увидев это фото, вы будете в каждом путешествии хорошенько протирать любые поверхности...
...протирать их дважды
«Мой ночной кошмар»
Перелет с ребенком — испытание и для родителей, и для впереди сидящих пассажиров
«Лично я думаю, что эти сиденья для самолета разработаны социопатом»
Фальшивые розетки в аэропорту бесят, наверное, всех
Вы тоже испытывали подобное?
Такой пассажир способен обнулить баланс негатива на неделю вперед
И зарядку сделал, и носки проветрил, и соседей заодно «взбодрил»
С этим бортпроводником точно никто не умрет в авиакатастрофе
Завтрак в первом классе American Airlines
Кажется, у него был очень долгий и тяжелый день
«Моей сестре нужно было провести ночь в аэропорту, и она использовала это время по максимуму»
Девушка просто чистит зубы в аэропорту
Наверняка у нее есть веская причина для такой чистоплотности
Суровые будни бортпроводника: нужно защитить пиццу от турбулентности
Расскажите самую безумную историю, которая приключилась с вами в дороге.
Фото на превью ComedySHO / twitter