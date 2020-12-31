20+ ситуаций, когда люди просто хотели поесть. Но что-то пошло не так

Мы едим по нескольку раз в день. Казалось бы, что может пойти не так? Однако не все просто и здесь. Подпорченные продукты, кофе, оформленный слишком креативно, суп в вазоне — и вот день уже выдался занятным.

Мы в AdMe.ru прекрасно понимаем, что ситуации, в которые попали авторы фото, хоть и могут омрачить день, зато запомнятся надолго.

Краткая история о том, что свои желания нужно формулировать очень четко

«Я попросил отца сделать бутерброд, но ничего не сказал про хлеб. Решил, что он будет с хлебом. Но нет, хлеба не было».

«Я прямо-таки оценил количество лосося, которое положили в суши»

«Я получил это на Рождество. У меня брекеты»

«Огурец отрастил себе модную шляпку»

«Получил свою еду. Выяснилось, что мне забыли положить фрикадельки в сэндвич с фрикадельками»

«Открыл баночку фасоли и не нашел там вообще ни одной фасолинки»

«Какая худшая еда у вас была на футбольном матче? Вот моя...»

«Я заказала буррито в тарелке с большим количеством мяса»

«Думаю, я забыла нажать на „Добавки“, и они отправили просто миску с мясом за $ 15».

«Мороженое Oreo. Должно быть с мятной шоколадной крошкой»

«Емкости для специй без отверстий»

«Вот такой эспрессо навынос»

«Попросил апельсиновый сок в ресторане. Одна из юго-западных стран Африки»

«Это масло на камне. Зачем?»

«Вот такое тако мне принесли»

«Заказал простой бургер с сыром»

«Есть ямайскую еду — это как играть в русскую рулетку: это курица или большой кусок имбиря? Это был имбирь»

«Одиночная палочка для еды»

«Слегка переусердствовал, нарезая сыр»

«Просто снял верхушку у тако. А что, так даже удобнее»

«У тебя была всего одна работа, банан»

«Картофельный суп в горшочке с петрушкой. Если присмотреться, можно увидеть трубочку»