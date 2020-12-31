20+ ситуаций, когда люди просто хотели поесть. Но что-то пошло не так
Мы едим по нескольку раз в день. Казалось бы, что может пойти не так? Однако не все просто и здесь. Подпорченные продукты, кофе, оформленный слишком креативно, суп в вазоне — и вот день уже выдался занятным.
Мы в AdMe.ru прекрасно понимаем, что ситуации, в которые попали авторы фото, хоть и могут омрачить день, зато запомнятся надолго.
Краткая история о том, что свои желания нужно формулировать очень четко
«Я попросил отца сделать бутерброд, но ничего не сказал про хлеб. Решил, что он будет с хлебом. Но нет, хлеба не было».
«Я прямо-таки оценил количество лосося, которое положили в суши»
«Я получил это на Рождество. У меня брекеты»
«Огурец отрастил себе модную шляпку»
«Получил свою еду. Выяснилось, что мне забыли положить фрикадельки в сэндвич с фрикадельками»
«Открыл баночку фасоли и не нашел там вообще ни одной фасолинки»
«Какая худшая еда у вас была на футбольном матче? Вот моя...»
«Я заказала буррито в тарелке с большим количеством мяса»
«Думаю, я забыла нажать на „Добавки“, и они отправили просто миску с мясом за $ 15».
«Мороженое Oreo. Должно быть с мятной шоколадной крошкой»
«Емкости для специй без отверстий»
«Вот такой эспрессо навынос»
«Попросил апельсиновый сок в ресторане. Одна из юго-западных стран Африки»
«Это масло на камне. Зачем?»
«Вот такое тако мне принесли»
«Заказал простой бургер с сыром»
«Есть ямайскую еду — это как играть в русскую рулетку: это курица или большой кусок имбиря? Это был имбирь»
«Одиночная палочка для еды»
«Слегка переусердствовал, нарезая сыр»
«Просто снял верхушку у тако. А что, так даже удобнее»
«У тебя была всего одна работа, банан»
«Картофельный суп в горшочке с петрушкой. Если присмотреться, можно увидеть трубочку»
А у вас были похожие ситуации? Какие именно?
Фото на превью elliotwhu / twitter