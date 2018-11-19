20+ шедевров от строителей, которые работают под лозунгом «Я так вижу»
Каждый из нас время от времени допускает ошибки на работе. Но если ты строитель или архитектор, то плоды твоего труда всегда на виду, ими пользуются изо дня в день, и тогда каждая погрешность становится объектом пристального внимания. А иногда и гомерического хохота.
AdMe.ru от души благодарит строителей за их работу. И за то, что иногда они очень поднимают нам настроение.
1. Вечный двигатель найден: достаточно просто неправильно установить кран с сенсорным включением. Струя действует на датчик — и этот поток не остановить
2. Вверх — это как вниз, только наоборот
3. Парковочное место для космонавтов
4. Эта скамейка выглядит так, будто хочет незаметно улизнуть в лес. К предкам
5. Даже не знаем, что нас тут больше раздражает: то, что эта дверь ведет в пустоту, или то, что она расположена не симметрично
6. «Кнопка пожарной сигнализации установлена, шеф!»
7. Да вы уже определитесь, куда мне бежать?!
8. У этого парня явно ВИП-билет
9. А из окна открывается потрясающий вид на трубу
10. Туалет с панорамным видом из окна, чтобы скрасить минуты одиночества
11. Это как в компьютерной игре: нажмите на плитку — откроется тайник
12. Фонарный столб по фэншую должен стоять здесь и ни на миллиметр в сторону
13. Архитектор явно имеет зуб на велосипедистов
14. Наверное, тут есть какой-то непостижимый замысел...
15. Стыковка прошла успешно
16. Больно. На это. Смотреть
17. «Кто сказал, что эта дверь слишком большая для моего дома?»
18. Стильно. Модно. Современно. И кривовато
19. Бывает лестница в небо, а бывает — в балкон
20. «Душ есть. Занавесочка есть. Вечно вы, заказчики, придираетесь!»
21. Ну чем вам не балкон?
22. «Можем установить окна без уровня», — говорили они...
Фото на превью benoark / instagram