20+ шедевров от строителей, которые работают под лозунгом «Я так вижу»

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Каждый из нас время от времени допускает ошибки на работе. Но если ты строитель или архитектор, то плоды твоего труда всегда на виду, ими пользуются изо дня в день, и тогда каждая погрешность становится объектом пристального внимания. А иногда и гомерического хохота.

AdMe.ru от души благодарит строителей за их работу. И за то, что иногда они очень поднимают нам настроение.

1. Вечный двигатель найден: достаточно просто неправильно установить кран с сенсорным включением. Струя действует на датчик — и этот поток не остановить

2. Вверх — это как вниз, только наоборот

3. Парковочное место для космонавтов

4. Эта скамейка выглядит так, будто хочет незаметно улизнуть в лес. К предкам

5. Даже не знаем, что нас тут больше раздражает: то, что эта дверь ведет в пустоту, или то, что она расположена не симметрично

6. «Кнопка пожарной сигнализации установлена, шеф!»

7. Да вы уже определитесь, куда мне бежать?!

8. У этого парня явно ВИП-билет

9. А из окна открывается потрясающий вид на трубу

10. Туалет с панорамным видом из окна, чтобы скрасить минуты одиночества

11. Это как в компьютерной игре: нажмите на плитку — откроется тайник

12. Фонарный столб по фэншую должен стоять здесь и ни на миллиметр в сторону

13. Архитектор явно имеет зуб на велосипедистов

14. Наверное, тут есть какой-то непостижимый замысел...

15. Стыковка прошла успешно

16. Больно. На это. Смотреть

17. «Кто сказал, что эта дверь слишком большая для моего дома?»

18. Стильно. Модно. Современно. И кривовато

19. Бывает лестница в небо, а бывает — в балкон

20. «Душ есть. Занавесочка есть. Вечно вы, заказчики, придираетесь!»

21. Ну чем вам не балкон?

22. «Можем установить окна без уровня», — говорили они...